Руководитель Йыхвиского попечительского центра, в котором 16 инфицированных, сомневается в достоверности тестирования

По словам Сепперна, двое жильцов попечительского центра, которые ранее были заражены коронавирусом, проходят лечение в больнице. В попечительском центре 80 жильцов и 35 сотрудников.

Руководитель Йыхвиского попечительского центра Артур Сепперн сомневается в надежности тестов на коронавирус, потому что у большинства жильцов и сотрудников их центра, тест которых был положительным, нет никаких признаков болезни. Matti Kämärä / Põhjarannik

По словам Сепперна, надежность тестов на коронавирус сомнительна. Он отметил, что у них есть жильцы, первый тест которых оказался положительныме, но в следующие две недели тест показал отрицательный результат. "Так что же происходит? Я собираюсь разобраться, у этих людей нет никаких признаков болезни. Вызываешь скорую помощь, а они не соглашаются отвезти их в больницу", - сказал Сепперн, который также отправил запрос в Департамент здоровья с просьбой разобраться.

Сепперн не понимает, почему Департамент здоровья не убрал из расчета двух человек, чьи анализы в течение следующих двух недель оказались отрицательными. "Там все время блефуют. Больше не пишут, что повторный тест был отрицательным. С этим сейчас играют", - сказал Сепперн, но не смог уточнить, кто играет.

Сепперн не сомневается, что в попечительском центре есть заражение коронавирусом. Впервые коронавирус был обнаружен месяц назад у сотрудника, побывавшего в Финляндии. "Он принес его, но у других сотрудников, тесты которых имели положительные результаты, не было ни температуры, ни каких-либо других признаков болезни. Мы просто отправили их домой. Если после следующих тестов их еще прибавится, то скоро здесь уже некому будет работать", - сказал Сепперн.

По словам Сепперна, жильцы, результат тестирования которых положительный, изолированы в доме. "Вопрос в том, являются ли эти меры эффективными", - сказал он, добавив, что для повышения иммунитета попечительский центр будет снабжать жильцов имбирем и лимоном.