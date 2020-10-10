Сб, 10.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Владельцы ахтмеских недостроев не спешат их сносить

Судьбу этого недостроя на Паргитагузе, 7 владелец обещает решить к концу текущего года.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Чиновник правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофей Корепов уже третий год регулярно выставляет предписания владельцам недвижимостей на улицах Паргитагузе и Ару, денежные взыскания за бездеятельность некоторые платят, но в целом картина почти не меняется. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Недострой на Ару, 1 принадлежит местной фирме "Ekovir", на Паргитагузе, 7 - "N&V". По словам кохтла-ярвеского чиновника правопорядка Тимофея Корепова, владельцы недвижимостей уже дважды заплатили городу принудительные деньги за свое бездействие, правда, лишь после вмешательства судебного исполнителя. Так как работы по сносу или консервации зданий затратные, прошлой осенью они попросили у городских властей длинную отсрочку - на год. Им пошли навстречу, но и этот срок истек 31 августа, а на объектах мало что изменилось - только траву стали скашивать.

Корепов добавил, что, согласившись на длинный срок, он предупреждал владельцев о том, что если проблема не решится, следующий штраф вырастет до 4 тысяч евро. Так и случилось - в новом предписании фигурирует уже эта сумма. "N&V" штраф оплатил, от "Ekovir" сообщения об оплате пока нет, но чиновники не сомневаются, что оно придет.

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