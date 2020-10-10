Владельцы ахтмеских недостроев не спешат их сносить

Недострой на Ару, 1 принадлежит местной фирме "Ekovir", на Паргитагузе, 7 - "N&V". По словам кохтла-ярвеского чиновника правопорядка Тимофея Корепова, владельцы недвижимостей уже дважды заплатили городу принудительные деньги за свое бездействие, правда, лишь после вмешательства судебного исполнителя. Так как работы по сносу или консервации зданий затратные, прошлой осенью они попросили у городских властей длинную отсрочку - на год. Им пошли навстречу, но и этот срок истек 31 августа, а на объектах мало что изменилось - только траву стали скашивать.