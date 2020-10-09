Канцлер права в споре с Нарвой готова дойти до Госсуда

Нарвское горсобрание в лице председателя Ирины Янович вступило в спор с офисом канцлера права: Юлле Мадизе уже предупредила, что обратится в Госсуд. Тот может признать неконституционным постановление, которым власти Нарвы отменяли родительскую плату за место ребенка в детском саду во время чрезвычайного положения.
Канцлер права Юлле Мадизе предупредила председателя Нарвского горсобрания: если горсобрание не последует ранее озвученному предложению и не приведет в соответствие с законами и Конституцией свое постановление, тогда последует обращение в Госсуд, чтобы тот осуществил конституционный надзор.
- Закон о судебном делопроизводстве по конституционному надзору дает канцлеру права возможность подать в Госсуд ходатайство, среди прочего, о признании недействительным правового акта или его положения, которые были введены в силу государственной законодательной или исполнительной властью или же органом местного самоуправления.
- Госсуд признает частично или полностью недействительным любой закон или другой правовой акт, если он противоречит смыслу Конституции и любому ее положению.
- В коллегию по конституционному надзору входят девять государственных судей. Коллегия обсуждает дело в составе по меньшей мере из трех членов.
- Суд должен принять решение в течение разумного времени, но не дольше чем за четыре месяца, считая с момента получения ходатайства.
- Согласно закону, расходы по рассмотрению дела покрываются из госбюджета.
Данный Нарвскому горсобранию для добровольного исправления ситуации срок - до 1 ноября.
Речь идет об акте, приняв который на э-заседании 27-28 апреля Нарвское горсобрание делегировало горуправе право принять решение о невзимании родительской платы за место ребенка в детском саду при чрезвычайном положении. Сами депутаты из правящей фракции "Kodulinn Narva" тогда почему-то не захотели принимать такое ожидаемое многими избирателями решение.
Решения об отмене родительской платы за место в детсаду на тот момент уже были приняты в ряде эстонских самоуправлений - чтобы на пике коронакризиса облегчить финансовую нагрузку на семьи с маленькими детьми.
Были заранее предупреждены
Правящая фракция "Kodulinn Narva" единогласно голосовала за делегирование права горуправе, невзирая на предупреждение оппозиции о незаконности этого. Оппозиция опиралась на мнение Министерства образования и науки о том, что решение о родительской плате за детсад находится в компетенции собрания местного самоуправления.
Не сумев предотвратить незаконный акт, лидер нарвской оппозиции Катри Райк 8 мая попросила канцлера права осуществить надзор над этим постановлением, вступившим в силу 3 мая.
Канцлер права Юлле Мадизе 2 июня ответила: "Нахожу, что это положение находится в противоречии с законами и Конституцией Эстонской Республики". Мадизе в письме председателю Нарвского горсобрания Ирине Янович предложила привести обсуждаемый акт в правовое соответствие.
Как подчеркивала Мадизе, это не означает, что с родителей нужно востребовать неуплаченные деньги, ведь горсобрание может и задним числом узаконить льготу.
Нарвское горсобрание отреагировало 30 июня ответным письмом председателя Ирины Янович, в котором она привела свою трактовку законов. "Несмотря на наши разногласия по этому вопросу, мы ценим ваше желание внести свой вклад в улучшение законодательной деятельности в городе Нарва", - завершила Янович свое послание канцлеру права.
Это не удовлетворило другую сторону спора. В новом письме от 15 сентября Мадизе дала срок на исправление ситуации - до 1 ноября 2020 года.
Мадизе, в частности, не согласилась с мыслью Янович, что "упомянутое спорное постановление стало по существу беспредметным в связи с завершением особого положения". Канцлер права написала: если, по мнению горсобрания, вместе с завершением особого положения 18 мая истек период действия постановления, тогда его следует признать недействительным, дабы обеспечить правовую определенность.
Опыт, важный в перспективе
Председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович на момент подготовки этой статьи не ответила на письменную просьбу "Северного побережья" прокомментировать и также не стала говорить об этом по телефону. Остался без ответа заданный ей вопрос: как будет действовать Нарва, если из-за пандемии коронавируса придется снова решать вопрос о той же льготе для родителей?
Как уже писало "Северное побережье", применив делегированное ей право, Нарвская горуправа в мае приняла решение не взимать плату за место в детском саду с тех родителей, кто нуждается в такой льготе. Разработанные чиновниками заявления с анкетами детсады распространяли с 4 мая. В них родители описывали, как материально пострадали от коронавирусного кризиса и как хотели бы вернуть уже выплаченные с 13 марта деньги и далее не платить до конца чрезвычайного положения.
По подсчету отдела культуры Нарвской горуправы, было удовлетворено 1556 таких заявлений. Таким образом, нарвские родители за период чрезвычайного положения сэкономили, а горбюджет недополучил 67689 евро.
Некоторые семьи и без того имеют льготу при плате за место в детсаду. Всего в 17 детских садах Нарвы в апреле числилось 2493 ребенка.
Нарва стала любимцем для канцлера права
У канцлера права Юлле Мадизе уже целая история критических деловых отношений с властями Нарвы. Так, решением от 9 декабря 2019 года Госсуд удовлетворил ходатайство Мадизе и тем закончил долгий процесс, начавшийся двумя годами ранее. Еще в августе 2017-го она предлагала нарвским руководителям изменить десяток правовых актов, регулирующих оказание в городе социальных услуг, поскольку увидела их противоречие Конституции, но городские руководители спорили с этим.
Главная мысль финального решения Госсуда в том, что социальная помощь нуждающимся людям должна оказываться в соответствии с их потребностями, а не платежеспособностью.
Мадизе подчеркивала, что хотя решение Госсуда касалось правовых актов в Нарве, в других самоуправлениях тоже есть аналогичные недостатки. Соответственно, им тоже надо пересмотреть сферу социальной помощи.
Потом началась следующая история: в марте 2020 года канцлер права по сути признала дискриминационным опрос населения, проводившийся мэрией Нарвы. Горожан спрашивали: "Следует ли разрешить строительство дома попечения для людей с психическими расстройствами вблизи жилых домов, объектов здравоохранения, культуры, магазинов и других объектов общественного пользования? Если да, то какое месторасположение вы выбрали бы?". Горожанам было предложено ответить "не желаю вообще" или выбрать одно из четырех мест на относительно малонаселенных окраинах Нарвы.
Опрос проводился в связи с тем, что Нарвская горуправа получила от АО "Hoolekandeteenused" ходатайство о разрешении на строительство социального дома для людей с психическими расстройствами. Перспектива такого соседства всколыхнула местное общество.
Критикуя это, Мадизе напоминала, что право на свободу передвижения имеется и у людей с особыми психическими потребностями, которые не опасны для себя или других, но нуждаются в поддержке.