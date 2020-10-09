Канцлер права в споре с Нарвой готова дойти до Госсуда

Мадизе, в частности, не согласилась с мыслью Янович, что "упомянутое спорное постановление стало по существу беспредметным в связи с завершением особого положения". Канцлер права написала: если, по мнению горсобрания, вместе с завершением особого положения 18 мая истек период действия постановления, тогда его следует признать недействительным, дабы обеспечить правовую определенность.

Опыт, важный в перспективе

Председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович на момент подготовки этой статьи не ответила на письменную просьбу "Северного побережья" прокомментировать и также не стала говорить об этом по телефону. Остался без ответа заданный ей вопрос: как будет действовать Нарва, если из-за пандемии коронавируса придется снова решать вопрос о той же льготе для родителей?

Как уже писало "Северное побережье", применив делегированное ей право, Нарвская горуправа в мае приняла решение не взимать плату за место в детском саду с тех родителей, кто нуждается в такой льготе. Разработанные чиновниками заявления с анкетами детсады распространяли с 4 мая. В них родители описывали, как материально пострадали от коронавирусного кризиса и как хотели бы вернуть уже выплаченные с 13 марта деньги и далее не платить до конца чрезвычайного положения.

Фрагмент бланка заявления с анкетой, в котором нарвских родителей просили указать, как они материально пострадали от коронавирусного кризиса.

По подсчету отдела культуры Нарвской горуправы, было удовлетворено 1556 таких заявлений. Таким образом, нарвские родители за период чрезвычайного положения сэкономили, а горбюджет недополучил 67689 евро.

Некоторые семьи и без того имеют льготу при плате за место в детсаду. Всего в 17 детских садах Нарвы в апреле числилось 2493 ребенка.

Нарва стала любимцем для канцлера права

У канцлера права Юлле Мадизе уже целая история критических деловых отношений с властями Нарвы. Так, решением от 9 декабря 2019 года Госсуд удовлетворил ходатайство Мадизе и тем закончил долгий процесс, начавшийся двумя годами ранее. Еще в августе 2017-го она предлагала нарвским руководителям изменить десяток правовых актов, регулирующих оказание в городе социальных услуг, поскольку увидела их противоречие Конституции, но городские руководители спорили с этим.

Главная мысль финального решения Госсуда в том, что социальная помощь нуждающимся людям должна оказываться в соответствии с их потребностями, а не платежеспособностью.

Мадизе подчеркивала, что хотя решение Госсуда касалось правовых актов в Нарве, в других самоуправлениях тоже есть аналогичные недостатки. Соответственно, им тоже надо пересмотреть сферу социальной помощи.

Потом началась следующая история: в марте 2020 года канцлер права по сути признала дискриминационным опрос населения, проводившийся мэрией Нарвы. Горожан спрашивали: "Следует ли разрешить строительство дома попечения для людей с психическими расстройствами вблизи жилых домов, объектов здравоохранения, культуры, магазинов и других объектов общественного пользования? Если да, то какое месторасположение вы выбрали бы?". Горожанам было предложено ответить "не желаю вообще" или выбрать одно из четырех мест на относительно малонаселенных окраинах Нарвы.

Опрос проводился в связи с тем, что Нарвская горуправа получила от АО "Hoolekandeteenused" ходатайство о разрешении на строительство социального дома для людей с психическими расстройствами. Перспектива такого соседства всколыхнула местное общество.

Критикуя это, Мадизе напоминала, что право на свободу передвижения имеется и у людей с особыми психическими потребностями, которые не опасны для себя или других, но нуждаются в поддержке.