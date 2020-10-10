Сб, 10.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Власти Кохтла-Ярве предлагают предприятиям вступить в долю

Участком улицы, которую предполагается отремонтировать, пользуется транспорт, обслуживающий предприятия.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Кохтла-Ярве получил от государства 100000 евро для ремонта улицы Каэвури, об аварийно опасном состоянии которой говорят не один год. Городские власти готовы добавить столько же и предлагают поучаствовать в восстановлении также расположенным рядом предприятиям "VKG" и "Novotrade Invest".

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Участком улицы, которую предполагается отремонтировать, пользуется в основном транспорт, обслуживающий два промышленных предприятия - "VKG" и "Novotrade Invest", жилых домов там нет. По словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, именно поэтому они предложили им принять долевое участие в финансировании ремонта покрытия, выделив по 50000 евро.

- Для капитального ремонта 300000 евро тоже недостаточно, но эта сумма позволит значительно улучшить состояние улицы, используя технологию ремонта картами, когда поврежденные участки дороги полностью срезаются и на их место укладываются прямоугольники нового асфальта, - объясняет мэр. - Восстановленное таким образом покрытие служит значительно дольше, чем после обычного ямочного ремонта.

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