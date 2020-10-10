Власти Кохтла-Ярве предлагают предприятиям вступить в долю

Кохтла-Ярве получил от государства 100000 евро для ремонта улицы Каэвури, об аварийно опасном состоянии которой говорят не один год. Городские власти готовы добавить столько же и предлагают поучаствовать в восстановлении также расположенным рядом предприятиям "VKG" и "Novotrade Invest".
Участком улицы, которую предполагается отремонтировать, пользуется в основном транспорт, обслуживающий два промышленных предприятия - "VKG" и "Novotrade Invest", жилых домов там нет. По словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, именно поэтому они предложили им принять долевое участие в финансировании ремонта покрытия, выделив по 50000 евро.