Власти Кохтла-Ярве предлагают предприятиям вступить в долю

Кохтла-Ярве получил от государства 100000 евро для ремонта улицы Каэвури, об аварийно опасном состоянии которой говорят не один год. Городские власти готовы добавить столько же и предлагают поучаствовать в восстановлении также расположенным рядом предприятиям "VKG" и "Novotrade Invest".