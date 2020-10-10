Большую часть велодороги Йыхви - Тойла поставили в режим долгого ожидания

Строительства идущего вдоль шоссе Таллинн - Нарва участка планируемой велопешеходной дороги Йыхви - Тойла, возможно, придется ждать много лет, пока государство не реновирует этот отрезок шоссе.
Этой весной Департамент шоссейных дорог объявил гостендер на составление предварительного проекта дорожного отрезка между Йыхви и Тойла на 162,5-172,5 км шоссе Таллинн - Нарва. Новый, более широкий отрезок шоссе, планируемый преимущественно в рамках существующего шоссейного коридора, начнется от транспортной развязки Эдизе на западной окраине Йыхви и дойдет почти до вокаского перекрестка.