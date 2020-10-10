В Йыхвиском центре по уходу бушует коронавирус

В муниципальном центре по уходу, расположенном в центре города Йыхви, положительный результат теста получили 13 жильцов и пять работников. В четверг утром Департамент здоровья сообщил о восьми, а в пятницу - о двух новых случаях заражения в этом центре по уходу.

В четверг, по сообщению Департамента здоровья, в Ида-Вируской центральной больнице скончался доставленный в больницу из этого же центра по уходу в конце сентября 85-летний мужчина, у которого также был выявлен коронавирус. По состоянию на вторую половину дня пятницы в больнице находились четверо заразившихся коронавирусом жильцов Йыхвиского центра по уходу.

В центре по уходу 80 жильцов и 35 работников.

Руководитель сомневается в достоверности тестирования

Руководитель Йыхвиского центра по уходу Артур Сепперн сомневается в достоверности тестов на коронавирус, поскольку у большинства людей в центре, которые сдали положительную пробу, симптомы заболевания отсутствуют.

- Что же происходит? Я изучу этот вопрос - симптомов у этих людей нет. Вызываешь скорую, но везти их в больницу они не согласны, - рассказал в четверг вечером "Северному побережью" Сепперн, который направил соответствующий запрос в Департамент здоровья.

Сепперн не понимает, почему Департамент здоровья не вычел из статистики двух человек, у которых все тесты в последующие две недели оказались отрицательными. "Там постоянно блефуют. Больше не пишут, что повторный тест дал отрицательный результат. Сейчас с этим играют", - возмутился он, но не смог уточнить, кто играет.

По словам пресс-представителя Департамента здоровья Эйке Кингсепп, претензии Сепперна совершенно безосновательны. "В четверг организатор тестирования еще раз проверил все данные и подтверждает, что заявления руководителя центра по уходу не соответствуют действительности. Никто ничего умышленно не приписывает, - сказала она. - По-человечески мы понимаем, что никто не хочет сталкиваться с этим в своем учреждении, но можно предположить, что контроль за распространением вируса там был утрачен уже в начале, и этого сразу не заметили".

Там постоянно блефуют! Артур Сепперн, руководитель Йыхвиского центра по уходу

По словам Сепперна, впервые коронавирус был обнаружен месяц назад у одного работника, который побывал в Финляндии. "Он его привез, но у других работников, у которых был положительный тест, не было ни температуры, ни каких-либо других симптомов. Мы просто отправили их по домам. Если следующие тесты выявят новых заразившихся, то вскоре работников здесь не останется", - рассказал он.

Как сказал Сепперн, жильцы с положительной пробой изолированы в здании. "Вопрос в том, эффективны ли эти меры", - отметил он, добавив, что центр по уходу дает жильцам имбирный чай и лимон для укрепления иммунитета.