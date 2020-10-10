В Йыхвиском центре по уходу бушует коронавирус

Наиболее критическим очагом распространения коронавируса в Ида-Вирумаа стал Йыхвиский центр по уходу, где вирус выявлен уже у 18 человек.
В муниципальном центре по уходу, расположенном в центре города Йыхви, положительный результат теста получили 13 жильцов и пять работников. В четверг утром Департамент здоровья сообщил о восьми, а в пятницу - о двух новых случаях заражения в этом центре по уходу.
В четверг, по сообщению Департамента здоровья, в Ида-Вируской центральной больнице скончался доставленный в больницу из этого же центра по уходу в конце сентября 85-летний мужчина, у которого также был выявлен коронавирус. По состоянию на вторую половину дня пятницы в больнице находились четверо заразившихся коронавирусом жильцов Йыхвиского центра по уходу.
В центре по уходу 80 жильцов и 35 работников.
Руководитель сомневается в достоверности тестирования
Руководитель Йыхвиского центра по уходу Артур Сепперн сомневается в достоверности тестов на коронавирус, поскольку у большинства людей в центре, которые сдали положительную пробу, симптомы заболевания отсутствуют.
- Что же происходит? Я изучу этот вопрос - симптомов у этих людей нет. Вызываешь скорую, но везти их в больницу они не согласны, - рассказал в четверг вечером "Северному побережью" Сепперн, который направил соответствующий запрос в Департамент здоровья.
Сепперн не понимает, почему Департамент здоровья не вычел из статистики двух человек, у которых все тесты в последующие две недели оказались отрицательными. "Там постоянно блефуют. Больше не пишут, что повторный тест дал отрицательный результат. Сейчас с этим играют", - возмутился он, но не смог уточнить, кто играет.
По словам пресс-представителя Департамента здоровья Эйке Кингсепп, претензии Сепперна совершенно безосновательны. "В четверг организатор тестирования еще раз проверил все данные и подтверждает, что заявления руководителя центра по уходу не соответствуют действительности. Никто ничего умышленно не приписывает, - сказала она. - По-человечески мы понимаем, что никто не хочет сталкиваться с этим в своем учреждении, но можно предположить, что контроль за распространением вируса там был утрачен уже в начале, и этого сразу не заметили".
По словам Сепперна, впервые коронавирус был обнаружен месяц назад у одного работника, который побывал в Финляндии. "Он его привез, но у других работников, у которых был положительный тест, не было ни температуры, ни каких-либо других симптомов. Мы просто отправили их по домам. Если следующие тесты выявят новых заразившихся, то вскоре работников здесь не останется", - рассказал он.
Как сказал Сепперн, жильцы с положительной пробой изолированы в здании. "Вопрос в том, эффективны ли эти меры", - отметил он, добавив, что центр по уходу дает жильцам имбирный чай и лимон для укрепления иммунитета.
По словам Эйке Кингсепп, на данный момент в центре по уходу приняты всевозможные меры для сдерживания распространения вируса. Департамент здоровья также направил туда дополнительные средства индивидуальной защиты. "Теперь нужно быстро стабилизировать ситуацию", - отметила она.
Помощник старейшины Йыхвиской волости Эвелин Данилов подтвердила, что ситуация в центре по уходу находится под контролем и волостная управа готова оказать дополнительную помощь - к примеру, при направлении в центр новых работников, в случае если еще большему числу имеющихся работников придется остаться дома в самоизоляции. "Сейчас необходимости в этом нет", - заверила она.
Заболеваемость вышла на рекордный уровень
За последние сутки о положительном тесте на коронавирус узнали еще 23 жителя Ида-Вирумаа, и уровень заболеваемости в уезде установил новый рекорд.
Заболеваемость за последние 14 дней на 100000 населения в Ида-Вирумаа составляет 154,2 случая. Предыдущий пик был 2 октября, когда этот показатель вырос до 149. Средний показатель по Эстонии - 52,1.
Под наблюдением Департамента здоровья в уезде находится более 1100 человек, число заболевших выросло до 214 человек, что тоже является наивысшим показателем за все время коронавирусной пандемии.
Среди новых случаев в Ида-Вирумаа за последние сутки еще в пяти случаях заражение вирусом произошло в школе. В четырех случаях инфекцию подхватили от члена семьи или знакомых, в двух случаях - на работе. Обстоятельства заражения в остальных случаях устанавливаются.
По словам Эйке Кингсепп, больше всего заразившихся в Ида-Вирумаа - более пятидесяти - в Кохтла-Ярве и Силламяэ. В Йыхви и Нарве их около двадцати. Единственное ида-вируское самоуправление, где по состоянию на начало этой недели не было выявлено ни одного больного коронавирусом, - волость Алутагузе.
Хорошим знаком, по словам Кингсепп, является то, что распространение вируса в школах начало понемногу идти на убыль.