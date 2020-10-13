Юта Ристсоо более сорока лет жила в Нью-Йорке, сделала своим домом жилую ригу в Мульгимаа, но не забыла и своих алутагузеских корней. Она реновирует построенный дедом дом в Ийзаку и пишет книгу о своей бабушке и ее трех дочерях. Все сестрички окончили Йыхвискую гимназию, но война раскидала их по свету: две попали в Америку, одна осталась на родине.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Как появилась мысль написать книгу о четырех женщинах из своего рода? 

- Идея родилась года четыре-пять назад. У меня наследников нет, так что мне придется все это изложить. У меня то преимущество, что тетя Койду была активным корреспондентом Эстонского национального музея и ею написано как о довоенной жизни в Ийзаку, так и семейные истории.