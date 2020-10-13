Юта Ристсоо более сорока лет жила в Нью-Йорке, сделала своим домом жилую ригу в Мульгимаа, но не забыла и своих алутагузеских корней. Она реновирует построенный дедом дом в Ийзаку и пишет книгу о своей бабушке и ее трех дочерях. Все сестрички окончили Йыхвискую гимназию, но война раскидала их по свету: две попали в Америку, одна осталась на родине.

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- Как появилась мысль написать книгу о четырех женщинах из своего рода?