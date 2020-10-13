13 октября 2020, 0:00
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ ⟩ Зарубежная эстонка Юта Ристсоо из рода сильных женщин Алутагузе
СТАТЬЮ
Юта Ристсоо более сорока лет жила в Нью-Йорке, сделала своим домом жилую ригу в Мульгимаа, но не забыла и своих алутагузеских корней. Она реновирует построенный дедом дом в Ийзаку и пишет книгу о своей бабушке и ее трех дочерях. Все сестрички окончили Йыхвискую гимназию, но война раскидала их по свету: две попали в Америку, одна осталась на родине.
- Как появилась мысль написать книгу о четырех женщинах из своего рода?