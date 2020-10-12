Зрителей в зал не позвали, но спектакли можно увидеть

Участников значительно меньше обычного - 11 театральных коллективов из уездных школ, школ по интересам и домов культуры. Сомпаский театр "Сийликесед" не смог показать свое представление из-за болезни юных актеров.

Несмотря на то, что конкурсантов нынче немного, организаторы разделили конкурс на два дня - в понедельник жюри посмотрело пять спектаклей, во вторник им предстоит оценить еще шесть детских театральных работ. Конкурс проводится в двух возрастных группах - младшей и средней. В старшей он уже прошел весной - дистанционно.