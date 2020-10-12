Вт, 13.10.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Зрителей в зал не позвали, но спектакли можно увидеть

Первый фестивальный день завершили кружковцы из народного дома Кийкла со спектаклем "Семь друзей Юссике", постановка Руть Линнард по мотивам рассказа Сильвии Вяльял.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Сегодня в Йыхвиском концертном доме начался Ида-Вирумааский фестиваль-конкурс школьных театров, который впервые в своей истории проходит без зрителей в зале. Организована прямая онлайн-трансляция, подробности - на www.huvikeskus.info.

Участников значительно меньше обычного - 11 театральных коллективов из уездных школ, школ по интересам и домов культуры. Сомпаский театр "Сийликесед" не смог показать свое представление из-за болезни юных актеров. 

Несмотря на то, что конкурсантов нынче немного, организаторы разделили конкурс на два дня - в понедельник жюри посмотрело пять спектаклей, во вторник им предстоит оценить еще шесть детских театральных работ. Конкурс проводится в двух возрастных группах - младшей и средней. В старшей он уже прошел весной - дистанционно.

В составе жюри трудятся актриса Екатерина Кордас, актер и постановщик Аллан Кресс, драматург Урмас Леннук, художественный руководитель театра "Лепатрийну" Елена Вахер и директор театра "Туулевески" Валентина Фурсова.

В перерывах между спектаклями зрителям в онлайне показывают лучшие киноленты участников прошлого конкурса кинолюбителей "Латерна магика", который тоже ежегодно проводит Йыхвиский центр культуры и интересов.

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