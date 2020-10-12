Зрителей в зал не позвали, но спектакли можно увидеть

Сегодня в Йыхвиском концертном доме начался Ида-Вирумааский фестиваль-конкурс школьных театров, который впервые в своей истории проходит без зрителей в зале. Организована прямая онлайн-трансляция, подробности - на www.huvikeskus.info.
Участников значительно меньше обычного - 11 театральных коллективов из уездных школ, школ по интересам и домов культуры. Сомпаский театр "Сийликесед" не смог показать свое представление из-за болезни юных актеров.
Несмотря на то, что конкурсантов нынче немного, организаторы разделили конкурс на два дня - в понедельник жюри посмотрело пять спектаклей, во вторник им предстоит оценить еще шесть детских театральных работ. Конкурс проводится в двух возрастных группах - младшей и средней. В старшей он уже прошел весной - дистанционно.
В составе жюри трудятся актриса Екатерина Кордас, актер и постановщик Аллан Кресс, драматург Урмас Леннук, художественный руководитель театра "Лепатрийну" Елена Вахер и директор театра "Туулевески" Валентина Фурсова.
В перерывах между спектаклями зрителям в онлайне показывают лучшие киноленты участников прошлого конкурса кинолюбителей "Латерна магика", который тоже ежегодно проводит Йыхвиский центр культуры и интересов.