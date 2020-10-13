Леана Круузе: Больше сюда не приходите!

Много лет мы ходили на пляж в окрестностях деревни Молдова в Люганузеской волости, но когда мы этим летом в первый раз отправились к морю, то наткнулись на закрытые ворота с табличкой "Частная дорога", не дойдя до того места, где привыкли оставлять машину.

Мы начали искать новую тропу и нашли-таки красивый окошенный участок и тропинку к морю. Знак "Частная дорога" мы увидели, но после того, как в предыдущий раз остались за воротами, мы пополнили свои знания. На домашней странице RMK сказано: "Владелец земли не может запретить передвижение на общественных и предназначенных для общественного пользования землях, дорогах и водоемах, а также по льду или береговой полосе. Владелец земли не может запретить пользоваться частной дорогой или тропой для перемещения по ней пешком, на велосипеде или другим аналогичным способом, если использование базируется на сложившейся традиции и необременительно для владельца".

По Закону о вещном праве человек может находиться на частной территории без разрешения владельца от восхода до заката, если только участок не обнесен оградой или не обозначен иным способом.

Так мы и провели пару-тройку погожих августовских вечеров, наслаждаясь прогулкой с собаками в этом красивом месте.

В последний раз я захватила с собой коробку конфет, написав на ней: "В благодарность косарю от гуляющих". Оставили коробку у дороги в надежде, что хозяева виднеющегося вдали хутора ее найдут.

С хозяином мы встретились на обратном пути, после того как усадили утомленных играми у моря щенят в машину. Я хотела поблагодарить за красиво окошенную тропу, но мне объяснили, что это частная земля и чтобы мы больше сюда не приходили…

Настроение испортилось. Так много хотелось сказать, но мы ушли, ведь частная собственность - это святое.

Когда-то мы стояли в Балтийской цепи и на Певческом поле плечом к плечу и были "мы". Теперь, спустя 30 лет, есть только "я" и "мое". Поиски дороги к морю напоминают о советских временах, когда пограничники не пускали людей на пляж.

Представляю себе удрученного человека, который отправляется в уединенное место, чтобы напитаться силой природы и почувствовать облегчение, побыть наедине со своими мыслями и успокоиться. Но не успевает он дойти до моря, как на его пути вырастает знак "Частная дорога" или землевладелец, который его прогоняет…

Я представляю возмущение и оправдания частных землевладельцев.

Законы действительно на их стороне.