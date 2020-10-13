Вт, 13.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Баскетбольную команду Вируской тюрьмы тренируют серб, итальянец и эстонец

С этой осени к работе в баскетбольной школе Рейнара Халлика присоединился и тренер из Италии Алессио Ландра, который среди прочего проводит тренировки и в Вируской тюрьме.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

У какой из команд Ида-Вирумаа самый интернациональный тренерский состав? Правильный ответ: начиная с этой осени - у баскетбольной команды Вируской тюрьмы.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Раз в неделю с молодежью, отбывающей наказание в Вируской тюрьме, баскетбольные тренировки проводят бывший игрок сборной Эстонии Рейнар Халлик, серб Петар Сеслия и итальянец Алессио Ландра. Причем последний может показать рекомендательное письмо от легендарного американского тренера Ларри Брауна, который в 2004 году команду "Detroit Pistons" довел до титула чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации.

Баскетбольная школа теперь и в тюрьме

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