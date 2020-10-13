Баскетбольную команду Вируской тюрьмы тренируют серб, итальянец и эстонец

Раз в неделю с молодежью, отбывающей наказание в Вируской тюрьме, баскетбольные тренировки проводят бывший игрок сборной Эстонии Рейнар Халлик, серб Петар Сеслия и итальянец Алессио Ландра. Причем последний может показать рекомендательное письмо от легендарного американского тренера Ларри Брауна, который в 2004 году команду "Detroit Pistons" довел до титула чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации.