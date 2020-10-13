Строительство променада между Йыхви и Ахтме остановлено - требуют устранить недостатки
Активные работы по строительству променада в Ахтмеской части Кохтла-Ярве начались в июле, но почти километровый участок между Йыхви и Ахтме до сих пор не завершен, а строителей на объекте не видно уже больше недели.
По словам вице-мэра Виталия Бородина, работы были остановлены по причине выявления множественных недостатков строительства: было проведено контрольное шурфирование через каждые 70-100 метров и результаты показали расхождения с заявленными требованиями.