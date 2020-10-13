Строительство променада между Йыхви и Ахтме остановлено - требуют устранить недостатки

- Работы на променаде ведет победитель конкурса "Jõhvi KEK". Во время активного строительства бываю на объекте почти каждый день. Недавно обнаружил то, что бордюрный камень не был демонтирован, его просто упрятали, - конкретизирует Бородин. - Заставил переделать, а теперь проверяющие специалисты сделали много замечаний по ширине, высоте, глубине и толщине покрытия - разные недостатки на разных участках. Поэтому приняли решение остановить работы до тех пор, пока производители не предоставят соответствующую корректную документацию на проведение работ и не устранят огрехи. Стройнадзор поддержал это решение. Документы, которые нам принесли, не удовлетворяют, поэтому ждем.