Вт, 13.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Строительство променада между Йыхви и Ахтме остановлено - требуют устранить недостатки
Добавлен комментарий "Jõhvi KEK"

Сколько продлится затишье на строительстве променада - пока никто сказать не может.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Активные работы по строительству променада в Ахтмеской части Кохтла-Ярве начались в июле, но почти километровый участок между Йыхви и Ахтме до сих пор не завершен, а строителей на объекте не видно уже больше недели. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По словам вице-мэра Виталия Бородина, работы были остановлены по причине выявления множественных недостатков строительства: было проведено контрольное шурфирование через каждые 70-100 метров и результаты показали расхождения с заявленными требованиями.

- Работы на променаде ведет победитель конкурса "Jõhvi KEK". Во время активного строительства бываю на объекте почти каждый день. Недавно обнаружил то, что бордюрный камень не был демонтирован, его просто упрятали, - конкретизирует Бородин. - Заставил переделать, а теперь проверяющие специалисты сделали много замечаний по ширине, высоте, глубине и толщине покрытия - разные недостатки на разных участках. Поэтому приняли решение остановить работы до тех пор, пока производители не предоставят соответствующую корректную документацию на проведение работ и не устранят огрехи. Стройнадзор поддержал это решение. Документы, которые нам принесли, не удовлетворяют, поэтому ждем. 

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