Начался период подачи налоговых деклараций

Ставка налога за 2024 год составляет 20% и отражена в декларации о доходах. "Налоговый горб" (рост ставки подоходного налога по мере увеличения дохода), а также учет не облагаемого налогом дохода не изменились в прошлом году. Это означает, что общий не облагаемый налогом доход составляет до 7848 евро в год, но он зависит от размера дохода налогоплательщика. Не облагаемый налогом доход равен 0 (нулю), если общий годовой доход составил более 25200 евро. Не облагаемый налогом доход для людей, достигших пенсионного возраста, составляет 9312 евро в год, и он также зависит от размера их дохода.

По сравнению с предыдущими годами проценты по жилищному кредиту и дополнительный не облагаемый налогом доход на детей или супруга/супругу больше не могут вычитаться из доходов за прошлый год.

Расходы на обучение, подарки и пожертвования в размере до 1200 евро по-прежнему можно вычитать из доходов.

Взносы, произведенные в III пенсионную ступень, можно вычесть из налогооблагаемых доходов в размере до 15%, но не более 6000 евро.

"Если данные о расходах на обучение не внесены в предварительно заполненную декларацию или они отличаются от имеющихся, то стоит обратиться в учебное заведение с просьбой подать их в НТД или просто исправить", - сказала руководитель по предоставлению услуг Рийна Рандвер-Сыер.