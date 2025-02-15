Декларирование доходов физических лиц началось в субботу, 15 февраля, сообщает Налогово-таможенный департамент (НТД), напоминая также, что задекларировать свои доходы удобнее и проще в среде электронных услуг e-MTA.
Начался период подачи налоговых деклараций
Руководитель по предоставлению услуг из отдела подоходного налога Рийна Рандвер-Сыер напоминает, что с подачей декларации не нужно спешить. "Наша среда э-услуг e-MTA может быть перегружена в первые дни из-за большого количества пользователей. Мы просим терпения в этом случае и рекомендуем войти в e-MTA через некоторое время снова. Поскольку доходы можно задекларировать до 30 апреля, то не стоит торопиться", - отметила она.
Декларация о доходах в большей мере заполнена предварительно на основании данных, известных НТД. Тем не менее, каждому нужно проверить, что эти данные являются верными. Если некоторые доходы не были отражены в предварительно заполненной декларации, то их необходимо внести самостоятельно.
"Если неточные данные оказались в предварительно заполненной декларации (например, недвижимость, продажа которой не облагается налогом), то мы просим человека удалить соответствующую строку. А если заработанный в прошлом году иной доход, как, например, тот, который был получен от аренды, посредством платформы или за рубежом, отсутствует в декларации, то его необходимо самому внести туда", - отметила Рийна Рандвер-Сыер.
Владельцы транспортных средств могут подать декларацию о доходах после того, как откроют налоговое извещение о соответствующем налоге. Это извещение знакомит человека с его обязанностями по уплате налогов и предлагает при желании оставить возвращенный подоходный налог на своем счете предоплаты - для покрытия налога на транспортное средство или земельного налога.
Ставка налога за 2024 год составляет 20% и отражена в декларации о доходах. "Налоговый горб" (рост ставки подоходного налога по мере увеличения дохода), а также учет не облагаемого налогом дохода не изменились в прошлом году. Это означает, что общий не облагаемый налогом доход составляет до 7848 евро в год, но он зависит от размера дохода налогоплательщика. Не облагаемый налогом доход равен 0 (нулю), если общий годовой доход составил более 25200 евро. Не облагаемый налогом доход для людей, достигших пенсионного возраста, составляет 9312 евро в год, и он также зависит от размера их дохода.
По сравнению с предыдущими годами проценты по жилищному кредиту и дополнительный не облагаемый налогом доход на детей или супруга/супругу больше не могут вычитаться из доходов за прошлый год.
Расходы на обучение, подарки и пожертвования в размере до 1200 евро по-прежнему можно вычитать из доходов.
Взносы, произведенные в III пенсионную ступень, можно вычесть из налогооблагаемых доходов в размере до 15%, но не более 6000 евро.
"Если данные о расходах на обучение не внесены в предварительно заполненную декларацию или они отличаются от имеющихся, то стоит обратиться в учебное заведение с просьбой подать их в НТД или просто исправить", - сказала руководитель по предоставлению услуг Рийна Рандвер-Сыер.
Руководитель отдела по обслуживанию клиентов Хели Кулламаа обращает внимание на то, что более длинные очереди могут быть в первые недели декларирования как на инфолиниях поддержки клиентов, так и в бюро обслуживания. "Большинство людей не должны приходить к нам в бюро для того, чтобы задекларировать доходы; это удобнее сделать по электронным каналам, не выходя из дома. Мы просим помочь по возможности в подаче декларации о доходах, например, своим пожилым близким", - добавила она.
Люди, с доходов которых правильно удержан подоходный налог, не должны подавать декларацию. Люди, доход которых не превышает общего не облагаемого налогом дохода в размере 7848 евро в год, а в случае пенсионеров - 9312 евро, также не должны подавать декларацию.
НТД начнет возвращать переплаченный подоходный налог 5 марта тем, кто задекларировал свои доходы в среде e-MTA. Скорость его возврата не зависит от времени подачи декларации.
Переплаченный подоходный налог начнут возвращать 18 марта тем клиентам, кто подал декларацию на бумаге.
Последний срок возвратов от НТД наступает 1 октября; эта же дата является сроком доплаты подоходного налога для людей, которым необходимо это сделать.
Информация о декларировании доходов за 2024 год подробнее представлена на веб-сайте НТД.