В Силламяэ школа в полном составе перешла на дистанционное обучение

Силламяэская Ваналиннаская школа стала очагом коронавируса в позапрошлые выходные, когда число заразившихся коронавирусом там выросло до шести. В течение недели число положительных проб неуклонно росло, и горуправление вместе с руководством школы решило на эту неделю отправить учеников на домашнее дистанционное обучение. На следующей неделе учебная работа вестись не будет в связи со школьными каникулами.

Заболеваемость в Силламяэ - самая высокая в Эстонии

- Таким образом мы пытаемся избежать контактов и новых заражений. В этой школе несколько классов перешли на дистанционное обучение еще раньше, но, к сожалению, там все равно постоянно добавляются новые случаи заболевания. Теперь попытаемся сделать так, чтобы до каникул вся школа находилась дома, - сказал мэр Силламяэ Тынис Калберг.

Более половины положительных тестов - из Ида-Вирумаа

Из 37 тестов на коронавирус, которые дали положительный результат по всей Эстонии за выходные, 21 принадлежал жителям Ида-Вирумаа.

Департамент здоровья сообщил о 13 новых случаях заражения в Ида-Вирумаа утром в воскресенье и о восьми - в понедельник. В Йыхвиском попечительском центре, где вирус в пятницу был обнаружен у 13 жильцов и пяти сотрудников, за выходные дни новых случаев зарегистрировано не было. В середине недели Департамент здоровья проведет там новое тестирование.

Из новых заражений за последние двое суток в девяти случаях вирус занесен из школы, в семи - от члена семьи, в двух - с работы. В двух случаях болезнь завезена из России.

Всего в Ида-Вирумаа семь действующих очагов. Одиннадцать случаев заражения связаны с очагом школы в Кохтла-Ярве, восемь - с очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа. Восемь заражений относятся к очагу Йыхвиской школы, 18 - к очагу Йыхвиского попечительского центра (13 жильцов и пять сотрудников). К очагу силламяэской школы относятся 27 заражений, к так называемому кругу заражений в увеселительных заведениях в Кохтла-Ярве и Силламяэ относятся в общем десять заражений. К очагу в Нарве на рабочем месте относятся семь человек.

По состоянию на утро понедельника под надзором Департамента здоровья находились 967 жителей Ида-Вирумаа, из которых 203 человека заболели. Уровень заболеваемости на 100000 жителей в Ида-Вирумаа за последние 14 дней составил 146, средний показатель по Эстонии в три раза ниже - 46,5.