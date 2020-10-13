В Силламяэ школа в полном составе перешла на дистанционное обучение

Силламяэская Ваналиннаская школа, где число людей, связанных с очагом коронавируса, выросло до 27, с этой недели перешла на домашнее дистанционное обучение.
Силламяэская Ваналиннаская школа стала очагом коронавируса в позапрошлые выходные, когда число заразившихся коронавирусом там выросло до шести. В течение недели число положительных проб неуклонно росло, и горуправление вместе с руководством школы решило на эту неделю отправить учеников на домашнее дистанционное обучение. На следующей неделе учебная работа вестись не будет в связи со школьными каникулами.
Заболеваемость в Силламяэ - самая высокая в Эстонии
- Таким образом мы пытаемся избежать контактов и новых заражений. В этой школе несколько классов перешли на дистанционное обучение еще раньше, но, к сожалению, там все равно постоянно добавляются новые случаи заболевания. Теперь попытаемся сделать так, чтобы до каникул вся школа находилась дома, - сказал мэр Силламяэ Тынис Калберг.
До 5 октября десять дней на домашнем дистанционном обучении провела Силламяэская гимназия.
Более половины положительных тестов - из Ида-Вирумаа
Из 37 тестов на коронавирус, которые дали положительный результат по всей Эстонии за выходные, 21 принадлежал жителям Ида-Вирумаа.
Департамент здоровья сообщил о 13 новых случаях заражения в Ида-Вирумаа утром в воскресенье и о восьми - в понедельник. В Йыхвиском попечительском центре, где вирус в пятницу был обнаружен у 13 жильцов и пяти сотрудников, за выходные дни новых случаев зарегистрировано не было. В середине недели Департамент здоровья проведет там новое тестирование.
Из новых заражений за последние двое суток в девяти случаях вирус занесен из школы, в семи - от члена семьи, в двух - с работы. В двух случаях болезнь завезена из России.
Всего в Ида-Вирумаа семь действующих очагов. Одиннадцать случаев заражения связаны с очагом школы в Кохтла-Ярве, восемь - с очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа. Восемь заражений относятся к очагу Йыхвиской школы, 18 - к очагу Йыхвиского попечительского центра (13 жильцов и пять сотрудников). К очагу силламяэской школы относятся 27 заражений, к так называемому кругу заражений в увеселительных заведениях в Кохтла-Ярве и Силламяэ относятся в общем десять заражений. К очагу в Нарве на рабочем месте относятся семь человек.
По состоянию на утро понедельника под надзором Департамента здоровья находились 967 жителей Ида-Вирумаа, из которых 203 человека заболели. Уровень заболеваемости на 100000 жителей в Ида-Вирумаа за последние 14 дней составил 146, средний показатель по Эстонии в три раза ниже - 46,5.
Если в Кохтла-Ярве и Йыхви прирост новых случаев заражения коронавирусом начал понемногу уменьшаться, то Силламяэ стал регионом с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусом как в Ида-Вирумаа, так и во всей Эстонии. В конце прошлой недели в Силламяэ было 65 активных случаев заболевания, и показатель заболеваемости на 100000 жителей в городе с населением 13000 человек составил около 500. Средний показатель по Эстонии в десять раз меньше. Хорошим знаком является выздоровление людей, связанных с двумя силламяэскими очагами на рабочем месте, из-за чего число заболевших в понедельник снизилось примерно до 40.
- Для такого маленького места заболеваемость по-прежнему высокая. Особенно сильно пострадала тамошняя школа. В Силламяэ ситуация сейчас довольно плохая, - сказала пресс-представитель Департамента здоровья Эйке Кингсепп.
Мэр Силламяэ считает, что хотя радоваться нечему, нельзя сказать, что Силламяэ является особенно активным очагом распространения коронавируса. "У нас сейчас выявлено очень много больных. Судя по имеющимся очагам, в ближайшие дни число заболевших может вырасти, но затем ситуация должна стабилизироваться", - сказал он.
В Силламяэ проводится больше тестов
Тынис Калберг отметил, что жителей сейчас тестируют гораздо больше, чем весной, и поэтому выявляют также гораздо больше инфицированных. "Мы действуем в соответствии с ситуацией. Все публичные мероприятия городских учреждений мы на данный момент перенесли. При необходимости отправляли домой отдельные группы в детсадах или классы в школах. Вместе с тем пытаемся, насколько возможно, сохранить привычную жизнедеятельность", - сказал он. Калберг отметил местных предпринимателей, которые очень серьезно относятся к распространению вируса и для воспрепятствования этому по собственной инициативе направляют работников на тестирование и применяют дополнительные меры.
По словам Эйке Кингсепп, сдерживание вируса в Силламяэ во многом зависит от поведения людей во время дистанционного обучения и школьных каникул. "Поскольку опасность заражения в этом маленьком городе высока, сейчас нужно призывать людей проводить каникулы дома, а не ходить общаться с другими", - сказала она.
Кингсепп также не рекомендует ехать во время школьных каникул в гости к бабушкам и дедушкам. "На прошлой неделе финны призвали побыть неделю в карантине, прежде чем ехать к бабушкам и дедушкам, и эта рекомендация в определенных случаях может быть уместной и в Эстонии", - отметила она.