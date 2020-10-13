На месте бывшего общежития в Кохтла-Ярве, возможно, появится библиотека

Специалисты Кохтла-Ярвеского горуправления приступили к подготовке технического задания для инициирования детальной планировки на строительство новой библиотеки в Ярвеской части города.
Будущую библиотеку планируют возвести на месте бывшего общежития на улице Калеви, 33, которое было снесено четыре года назад. По словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, долгое время у них не было видения по дальнейшему использованию этой территории, но так как город нуждается в новом, современном здании библиотеки, подумали, что освободившийся участок отлично подходит для строительства - пространства достаточно, рядом автобусная остановка, школа искусств.