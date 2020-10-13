На месте бывшего общежития в Кохтла-Ярве, возможно, появится библиотека

Будущую библиотеку планируют возвести на месте бывшего общежития на улице Калеви, 33, которое было снесено четыре года назад. По словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, долгое время у них не было видения по дальнейшему использованию этой территории, но так как город нуждается в новом, современном здании библиотеки, подумали, что освободившийся участок отлично подходит для строительства - пространства достаточно, рядом автобусная остановка, школа искусств.

- Горуправление начало активно готовиться к новому периоду подачи ходатайств в структурные фонды, и если в списке будет тема поддержки объектов культуры, мы должны иметь на руках необходимые документы, - комментирует она. - Нам нужна новая, современная библиотека, с аттрактивными возможностями, чтобы люди не только за новыми книгами приходили, но и имели разные другие возможности. Библиотека должна привлекать как своеобразный культурный центр, давая возможность познаний и общения. В прошлом году мы ездили в российский Тихвин и видели в этом городе необыкновенную библиотеку, в которой было очень много разных вариантов для времяпровождения детей и взрослых, даже диванчики и пуфики, на которых дети могли поваляться с книжкой... Что-то подобное и привлекательное для всех возрастов хотелось бы иметь и в Кохтла-Ярве.