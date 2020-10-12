Силламяэским волонтерам вручили знак качества

По словам руководителя ESN Игоря Малышева, волонтерской деятельностью их центр занимается с 2003 года, и знак "Друг волонтера" - это прежде всего признание на уровне государства. Знак выдается эстонским сельским движением "Kodukant" совместно с Министерством внутренних дел.

Теперь молодежный центр имеет право выдавать паспорта волонтеров - это официальный документ, куда вносятся все данные и подробности волонтерской деятельности с описанием приобретенных навыков и оценками. Волонтер сможет представлять свой паспорт в других организациях по всей Эстонии и даже в Европе. Волонтерство высоко ценится в обществе, вызывает уважение и иногда дает определенные бонусы, например, при поступлении в некоторые учебные заведения Европы.

Игорь Малышев подчеркивает, что паспорт тоже надо заслужить делами, поэтому хотя в списке волонтеров ESN 80 человек, обладателями паспорта стали пока около тридцати.