Вт, 13.10.2020
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Силламяэским волонтерам вручили знак качества

Руководитель молодежного центра Игорь Малышев получил почетный знак из рук министра народонаселения Рийны Солман.

ФОТО: ESN

Силламяэский молодежный центр ведет активную волонтерскую работу уже семь лет и в апреле текущего года был удостоен почетного знака "Друг волонтера", но из-за коронавирусных ограничений его торжественное вручение состоялось только в октябре.

По словам руководителя ESN Игоря Малышева, волонтерской деятельностью их центр занимается с 2003 года, и знак "Друг волонтера" - это прежде всего признание на уровне государства. Знак выдается эстонским сельским движением "Kodukant" совместно с Министерством внутренних дел.

Теперь молодежный центр имеет право выдавать паспорта волонтеров - это официальный документ, куда вносятся все данные и подробности волонтерской деятельности с описанием приобретенных навыков и оценками. Волонтер сможет представлять свой паспорт в других организациях по всей Эстонии и даже в Европе. Волонтерство высоко ценится в обществе, вызывает уважение и иногда дает определенные бонусы, например, при поступлении в некоторые учебные заведения Европы. 

Игорь Малышев подчеркивает, что паспорт тоже надо заслужить делами, поэтому хотя в списке волонтеров ESN 80 человек, обладателями паспорта стали пока около тридцати.

На торжественной церемонии в Таллинне знак "Друг волонтера" получили девять организаций, две из Ида-Вирумаа - ESN и "VitaTiim", всего с 2015 года в Эстонии его обладателями являются 60 организаций.

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