Подписано долгожданное соглашение о строительстве двух нарвских госгимназий к 2023 году

Нарвское горсобрание еще 27 августа официально дало разрешение мэру Нарвы Алексею Евграфову на подписание соглашения о госгимназиях с Минобразования и одобрило окончательный проект этого документа. Однако собственно с подписанием стороны тянули еще полтора месяца.

Наконец, 13 октября министерство и Нарвская горуправа обменялись дигитально подписанными копиями документа. Как и предполагалось, очно министр Майлис Репс и мэр Алексей Евграфов не встретились, дабы сократить контакты в условиях распространения коронавируса.

Задержку с подписанием соглашения в Минобразования "Северному побережью" объяснили тем, что ждали предпроекта школьного комплекса на улице Александра Пушкина (одна госгимназия), а также ждали, пока жюри архитектурного конкурса выберет работу-победительницу для школьного комплекса на улице Краави (вторая госгимназия).

- Теперь это готово, и мы можем быть уверены, что последняя версия договора больше не будет нуждаться в дополнении, - прокомментировала вице-руководитель коммуникационного отдела Министерства образования и науки Елена Земскова.

Как уже писало "Северное побережье", ныне подписанное соглашение о госгимназиях между городом Нарва и Министерством образования и науки стало фактически уже третьим по счету. Сперва 24 мая 2016 года тогдашний министр образования и науки Юрген Лиги подписал с тогдашним мэром Нарвы Тармо Таммисте в зале Нарвского горсобрания соглашение об общих намерениях в вопросе строительства в приграничном городе двух государственных гимназий.

Затем 11 апреля 2018 года в том же зале горсобрания министр Майлис Репс и мэр Тармо Таммисте подписали соглашение, содержавшее детали учреждения только одной Нарвской госгимназии к сентябрю 2022 года.

С началом реализации того соглашения стало ясно, что оно требует переработки, в том числе встал ребром вопрос о языке обучения. В итоге стороны вернулись к изначальному варианту учреждения двух госгимназий - с эстонским и смешанным (60/40) языками обучения, а также решили передвинуть срок открытия на 2023 год. Представители министерства и города в 2019-2020 годах провели переговоры о третьем соглашении, проект которого 27 августа одобрило Нарвское горсобрание, дав горуправе и конкретно мэру полномочие на подписание.

Вместе с тем, с проектом строительства Нарвской госгимназии на улице Александра Пушкина связан проект реконструкции соседнего здания Кесклиннаской гимназии для ее дальнейшего переформирования в основную школу тоже к 2023 году. Для школы и гимназии спланировано единое архитектурное решение. Однако школьный проект теперь стал проблемой для нарвского самоуправления, так как существенно подорожал.

Изначальный план по строительству и оснащению здания основной школы, образующейся в результате реорганизации Кесклиннаской гимназии, оценивался Нарвской горуправой предварительно в 6 миллионов евро. Городу обещано государственное софинансирование в размере до 5 миллионов из денег Европейского фонда регионального развития. Теперь же на повестку дня встала цена в 9,1 миллиона, а вместе с расходами на проектирование, стройнадзор, меблировку сумма приблизится к 10 миллионам. Нарвская мэрия уже запросила у государства дополнительное софинансирование в размере 3,5 миллиона, однако перспектив найти в Таллинне эти деньги у нарвских властей немного. Поэтому дальнейшая судьба школьного проекта остается пока неясной.