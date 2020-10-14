Дети больше месяца тренировались и играли на новом стадионе без разрешения на эксплуатацию

Использовать реконструированный стадион Кренгольмской гимназии начали 11 сентября с шумного праздника с участием нарвских школьников, учителей и других приглашенных. Не стал помехой и умолчали про тот факт, что отсутствовало разрешение на эксплуатацию стадиона.

Строительство нового стадиона на месте старого, длившееся с января по август, обошлось нарвскому бюджету округленно в 1,7 миллиона евро. Заказчиком выступил департамент городского хозяйства Нарвской горуправы, генподрядчиком - ТОО "Jaagor Grupp" из Тарту.

Согласно строительному кодексу ЭР, разрешение требуется для эксплуатации такого рода строений, которые перечислены в особом приложении. Публично используемые спортивные и рекреационные сооружения, а также игровые площадки входят в этот объемный список.

В госрегистре строений за два дня до праздничного открытия стадиона только началось рассмотрение заявления о выдаче разрешения на эксплуатацию как на сам стадион с его площадками и сценой, так и на всю инфраструктуру. Далее, 8 октября появился проект разрешения на эксплуатацию. Проект направили на согласования чиновникам и в сетевые предприятия.

Нареканий к качеству строительства не было, и решение о выдаче разрешения на эксплуатацию стадиона Нарвская горуправа приняла 14 октября - более чем через месяц после открытия. Все это время на стадионе продолжалась учебная и соревновательная активность. Например, 23 сентября там стартовали эстафеты школьных команд в рамках всеэстонского "Teatejooks".

Одно из простых объяснений такого легкого отношения к разрешительной документации в том, что директор Кренгольмской гимназии Ирина Янович является по совместительству председателем Нарвского горсобрания. Возглавляемая ею фракция Нарвского горсобрания "Kodulinn Narva" в 2019 году выбрала на должность мэра Алексея Евграфова. Евграфов 11 сентября пришел на открытие стадиона, еще не будучи готовым подписать распоряжение о выдаче разрешения на эксплуатацию.

"Северное побережье" направило городским руководителям запрос, чтобы они объяснили ситуацию. Мэр Алексей Евграфов в ответ подтвердил, что заявление на получение разрешения на эксплуатацию было подано за два дня до открытия. "Школьный стадион, строительство которого было завершено, не представляет угрозы для пользователей, поэтому его открыли сразу для использования школой, так как начался учебный процесс".

"Любое торжественное открытие связано не со сдачей объекта в эксплуатацию, а с достройкой объекта и его сдачей заказчику. Это скорее праздничное мероприятие на готовом объекте", - добавил Евграфов.

Евграфов также напомнил, что в Эстонии общедопустимая практика - еще достраивать, но уже использовать инфраструктурные объекты. "К таким объектам можно отнести дорогу в Таллинн, которая реконструируется и одновременно используется уже несколько лет, дорогу Нарва - Нарва-Йыэсуу, которую мы использовали в период строительства этим летом, таллиннская городская кольцевая дорога, которая реконструируется несколько лет и активно используется местными жителями, велосипедная дорога до Нарва-Йыэсуу".

Объяснения мэра Нарвы о том, что разрешения на эксплуатацию выдаются с задержкой и в произвольное время, подтверждаются парой свежих фактов. Так, 14 октября Нарвская горуправа решила выдать разрешение на эксплуатацию детской игровой площадки по ул.Александра Пушкина, 27, которую открыли аж в 2019 году. Делопроизводство для выдачи разрешения начали еще в январе.

Аналогичная история с давно открывшимся детским игровым комплексом в спортивно-досуговом центре "Эккекюла": делопроизводство для выдачи разрешения длилось с мая по октябрь текущего года, о чем не догадывались, естественно, ни играющие дети, ни их родители.