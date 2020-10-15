Дмитрий Дмитриев: "Справедливый переход" - проблема или решение для Ида-Вирумаа?

Зеленый переворот в Европейском союзе положил начало ожесточенным климатическим дебатам в том числе в Эстонии, и главная цель - климатически нейтральная Европа - всем вполне понятна. Направление верное, однако быстрое и слепое проведение политики Брюсселя - не самое лучшее решение для нас.
Одни пустые разговоры о зеленом мышлении здесь не помогут. Ида-Вирумаа нужно превратить в ориентированный на более зеленое будущее промышленный регион, который привлекателен как для инвесторов и предприятий, так и в качестве жизненной среды для людей.
Чтобы зеленый переворот был справедливым и вовлекал все регионы и отрасли промышленности, Европейская комиссия готова выделить умопомрачительные на первый взгляд суммы с целью стимулировать местную экономику и жизнь. Но чтобы увидеть содержание за цифрами, их нужно для начала поместить в контекст - понять, компенсацией чего будут эти деньги и достаточно ли этого.
Во-вторых, должен иметься четкий план вложения денег, чтобы эти средства действительно смогли выполнить свою задачу. Когда мы говорим о справедливом переходе в условиях Эстонии, то понятно, что справедливым он должен быть в первую очередь для Ида-Вирумаа, которому придется принести самую большую жертву зеленому перевороту. Я не понимаю политиков, которые пытаются найти возможность решить с помощью фонда справедливого перехода иные вопросы и ищут возможность направить часть денег за пределы Ида-Вирумаа.
Европейский союз сформулировал цель зеленого переворота в общих чертах следующим образом: цель - углеродная нейтральность, но весь переход должен происходить таким образом, чтобы поддержать хрупкую конкурентоспособность европейской экономики и оживить инновации. Для достижения этой цели обязательно придется изменить структуру экономики, модернизировать промышленность, оптимизировать использование энергии и вывести энергетическое хозяйство на новый уровень.
Весь этот переход должен обеспечить в Ида-Вирумаа занятость наряду с развитием навыков работников, сохранением доходов и благосостояния людей, а также улучшением жизненной среды. Порой складывается впечатление, что мало кто углубляется в суть этих вопросов, и в лучшем случае решается половина уравнения - например, готовятся к т.н. Пыкситу, не предлагая альтернатив.
Общественная дискуссия о будущем Ида-Вирумаа в свете зеленого пакта тоже пока остается малосодержательной, поскольку у нас до сих пор нет ответов на многие вопросы, возникающие в случае отказа от сланца. Как, например, обеспечить в будущем стратегическое снабжение электроэнергией и одновременно избежать резкого роста цены на электроэнергию и падения конкурентоспособности нашей промышленности или уменьшения энергетической безопасности?
В своем экофанатизме мы не должны начинать преждевременно душить уникальную в мире сланцевую промышленность, которая прямо или косвенно предлагает работу десяткам тысяч человек.
На Фестивале мнений в Пайде даже руководитель Движения эстонских зеленых Мадис Вассер констатировал, что план перехода должен быть поэтапным, а не осуществляться в одночасье. Однако плавный переход подразумевает, во-первых, то, что деньги, которые выделят Ида-Вирумаа в рамках справедливого перехода, действительно дойдут до Ида-Вирумаа, а не растают, будучи потраченными на иные текущие расходы или латание дыр в бюджете. Во-вторых, важно создавать новые рабочие места, давать необходимую подготовку, чтобы молодежь не покидала Ида-Вирумаа.
В изменении экономической структуры всего Ида-Вирумаа важную роль должны играть научные исследования и разработки, а также инновации.
С точки зрения экономически устойчивого существования Ида-Вирумаа в будущем логичнее всего было бы сотрудничать с действующими сейчас в Ида-Вирумаа крупными предприятиями и работодателями. В своем экофанатизме мы не должны начинать преждевременно душить сланцевую промышленность, уникальную в мировых масштабах отрасль, которая прямо или косвенно предлагает работу десяткам тысяч человек.
На фоне Европы с ее все более усугубляющейся ресурсной зависимостью промышленные традиции, мощности и возможности Ида-Вирумаа следует рассматривать не как проблему, а как возможность. Будучи реалистами, мы и сами понимаем, что искусственно созданные инкубаторы станут лишь оболочкой, а наполнение их содержанием обернется дотационной ловушкой, при этом конкуренция будет идти в первую очередь с другими функционирующими экосистемами Эстонии, в то время как реальное влияние этой деятельности на развитие региона будет ограниченным или мизерным. Вместе с тем в Ида-Вирумаа есть множество промышленных зон и комплексов, модернизация которых позволит развивать достойное XXI века производство, которое оживит экономику и создаст рабочие места.
Вторая цель зеленого переворота - инновация и повышение конкурентоспособности региона. Некоторые наши чиновники и политики склонны к чрезмерному упрощению. Европейский союз в действительности требует от нас не немедленного закрытия сланцевой промышленности, а новых, эффективных и умных производственных решений, которые повысят конкурентоспособность и одновременно уменьшат воздействие на окружающую среду.
При разработке концепции справедливого перехода мы должны защищать существующие отрасли промышленности Ида-Вирумаа, в первую очередь - сланцевую промышленность, чтобы выиграть для предприятий время на разработку новых технологий и направлений бизнеса.
Переходный период нужен и эстонскому государству, в бюджет которого сланцевая промышленность ежегодно вносит около 250 миллионов евро в виде налогов. Председатель правления "Eesti Energia" Хандо Суттер в журнале "TööstusEST" констатирует, что вывод промышленности из Европы - это не решение. Промышленность необходимо модернизировать, сделать ее еще более экологичной, развивать экономику замкнутого цикла и параллельно пересмотреть как модель потребления, так и потребительские привычки.
Разумнее дать человеку удочку, а не рыбу, но если рыбы в реке нет, то от удочки толку не будет. Ключевой вопрос справедливого перехода - сохранение Ида-Вирумаа как конкурентоспособного и привлекательного для инвесторов промышленного региона при создании благоприятных условий для новых бизнес-моделей. Во время перехода государство должно поддерживать существующую промышленность, а не жертвовать на алтарь климатической политики рабочие места, доходы и конкурентоспособность жителей Ида-Вирумаа.
Сохранение и модернизация компетенции и возможностей региона в области промышленности и добычи может быть именно тем фактором, который обеспечит Ида-Вирумаа не только региональное, но и, возможно, даже общеевропейское конкурентное преимущество.
Дмитрий Дмитриев - член комиссии по управлению процессом справедливого перехода в Ида-Вирумаа.