Дмитрий Дмитриев: "Справедливый переход" - проблема или решение для Ида-Вирумаа?

В изменении экономической структуры всего Ида-Вирумаа важную роль должны играть научные исследования и разработки, а также инновации.

С точки зрения экономически устойчивого существования Ида-Вирумаа в будущем логичнее всего было бы сотрудничать с действующими сейчас в Ида-Вирумаа крупными предприятиями и работодателями. В своем экофанатизме мы не должны начинать преждевременно душить сланцевую промышленность, уникальную в мировых масштабах отрасль, которая прямо или косвенно предлагает работу десяткам тысяч человек.

На фоне Европы с ее все более усугубляющейся ресурсной зависимостью промышленные традиции, мощности и возможности Ида-Вирумаа следует рассматривать не как проблему, а как возможность. Будучи реалистами, мы и сами понимаем, что искусственно созданные инкубаторы станут лишь оболочкой, а наполнение их содержанием обернется дотационной ловушкой, при этом конкуренция будет идти в первую очередь с другими функционирующими экосистемами Эстонии, в то время как реальное влияние этой деятельности на развитие региона будет ограниченным или мизерным. Вместе с тем в Ида-Вирумаа есть множество промышленных зон и комплексов, модернизация которых позволит развивать достойное XXI века производство, которое оживит экономику и создаст рабочие места.

Вторая цель зеленого переворота - инновация и повышение конкурентоспособности региона. Некоторые наши чиновники и политики склонны к чрезмерному упрощению. Европейский союз в действительности требует от нас не немедленного закрытия сланцевой промышленности, а новых, эффективных и умных производственных решений, которые повысят конкурентоспособность и одновременно уменьшат воздействие на окружающую среду.

При разработке концепции справедливого перехода мы должны защищать существующие отрасли промышленности Ида-Вирумаа, в первую очередь - сланцевую промышленность, чтобы выиграть для предприятий время на разработку новых технологий и направлений бизнеса.

Переходный период нужен и эстонскому государству, в бюджет которого сланцевая промышленность ежегодно вносит около 250 миллионов евро в виде налогов. Председатель правления "Eesti Energia" Хандо Суттер в журнале "TööstusEST" констатирует, что вывод промышленности из Европы - это не решение. Промышленность необходимо модернизировать, сделать ее еще более экологичной, развивать экономику замкнутого цикла и параллельно пересмотреть как модель потребления, так и потребительские привычки.

Разумнее дать человеку удочку, а не рыбу, но если рыбы в реке нет, то от удочки толку не будет. Ключевой вопрос справедливого перехода - сохранение Ида-Вирумаа как конкурентоспособного и привлекательного для инвесторов промышленного региона при создании благоприятных условий для новых бизнес-моделей. Во время перехода государство должно поддерживать существующую промышленность, а не жертвовать на алтарь климатической политики рабочие места, доходы и конкурентоспособность жителей Ида-Вирумаа.

Сохранение и модернизация компетенции и возможностей региона в области промышленности и добычи может быть именно тем фактором, который обеспечит Ида-Вирумаа не только региональное, но и, возможно, даже общеевропейское конкурентное преимущество.