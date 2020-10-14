Серия киновечеров откроется новой драмой "Rain"

В четверг, 15 октября в 18.00 кинозал "Amadeus" снова начинает серию киновечеров. После показа фильма "Rain" ("Райн") состоится дискуссия с режиссером Янно Юргенсом.
Фильм рассказывает о 12-летнем Атсе. Его брат, старше на несколько десятков лет, неожиданно для всех возвращается в отчий дом в приморском городке, где его ждут отец, человек старой закалки, и почти утратившая любовь мать.
Атс становится свидетелем столкновения двух кардинально разных мировоззрений, двух крепких мужчин из разных поколений - отца и брата. Отец пытается загнать утратившего твердую почву под ногами Райна в свои рамки, но Райн обретает надежду в Александре, загадочной женщине с туманным прошлым.
"Райн" - это проникновенная история о братской любви, поисках себя, заботе и ненависти, влюбленностях и крушении любви, и все это рассказывает о том, что значит быть человеком.
Фильм идет на эстонском языке с русскоязычными субтитрами.
Киновечера значатся в программе "Amadeus" раз в месяц, сказала программный руководитель кинозала Йыхвиского концертного дома Анна Пантелеева.