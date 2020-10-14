Ср, 14.10.2020
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Серия киновечеров откроется новой драмой "Rain"

Роль 12-летнего Атса исполняет Маркус Боркманн, но в фильме задействованы также известные актеры Индрек Ояри, Лайне Мяги и Рейн Оя.

ФОТО: База данных Эстонских фильмов

В четверг, 15 октября в 18.00 кинозал "Amadeus" снова начинает серию киновечеров. После показа фильма "Rain" ("Райн") состоится дискуссия с режиссером Янно Юргенсом.

Фильм рассказывает о 12-летнем Атсе. Его брат, старше на несколько десятков лет, неожиданно для всех возвращается в отчий дом в приморском городке, где его ждут отец, человек старой закалки, и почти утратившая любовь мать.

Атс становится свидетелем столкновения двух кардинально разных мировоззрений, двух крепких мужчин из разных поколений - отца и брата. Отец пытается загнать утратившего твердую почву под ногами Райна в свои рамки, но Райн обретает надежду в Александре, загадочной женщине с туманным прошлым.

"Райн" - это проникновенная история о братской любви, поисках себя, заботе и ненависти, влюбленностях и крушении любви, и все это рассказывает о том, что значит быть человеком.

Фильм идет на эстонском языке с русскоязычными субтитрами.

Киновечера значатся в программе "Amadeus" раз в месяц, сказала программный руководитель кинозала Йыхвиского концертного дома Анна Пантелеева.

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