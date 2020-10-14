Ср, 14.10.2020
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Полувековой юбилей Йыхвиской художественной школы отмечают выставками

"Теряя свободу" - цветные размышления Алисы Анисимовой в 2018 году, ученица Ирины Балевой-Стюф.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиский концертный дом до конца октября украшают работы учеников и учителей Йыхвиской художественной школы, экспозиция посвящается 50-летию учебного заведения.

Основа экспозиции состоит из дипломных работ, выполненных юными художниками за последние годы, но есть также работы подготовительных классов и курсов для взрослых. На разных этажах концертного дома размещено 80 рисунков, живописных картин, графических листов и работ в других техниках, выполненных под руководством опытных педагогов Ирьи Аннус, Ирины Балевой-Стюф, Хели Калле, Олеси Качановской, Лийны Оя, Айры Раутсо, Ларисы Сыдур и Мати Раутсо.

"Клоун, мой друг" (2017) - Элери Саллерт, ученица Айры Раутсо.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиская художественная школа открылась 10 ноября 1970 года, за прошедшие полвека премудрости искусства здесь постигало более 1100 учеников, многие из которых стали признанными художниками. Сейчас здесь используют разные формы обучения, занимается около 150 человек. Спектр талантов и творческие достижения йыхвиских учеников заинтересованные зрители могут оценить сами после знакомства с экспозицией.

По словам директора школы Мати Раутсо, учитывая эпидемиологическую ситуацию, большого юбилейного праздника в школе сейчас устраивать не станут, а круглую дату отметят выставками - лучшие ученические работы уже нашли место на разных этажах просторного концертного дома, а юбилейная экспозиция от педагогов откроется в школьной галерее тоже в октябре, но немного позже.

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