Полувековой юбилей Йыхвиской художественной школы отмечают выставками

Основа экспозиции состоит из дипломных работ, выполненных юными художниками за последние годы, но есть также работы подготовительных классов и курсов для взрослых. На разных этажах концертного дома размещено 80 рисунков, живописных картин, графических листов и работ в других техниках, выполненных под руководством опытных педагогов Ирьи Аннус, Ирины Балевой-Стюф, Хели Калле, Олеси Качановской, Лийны Оя, Айры Раутсо, Ларисы Сыдур и Мати Раутсо.

"Клоун, мой друг" (2017) - Элери Саллерт, ученица Айры Раутсо. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиская художественная школа открылась 10 ноября 1970 года, за прошедшие полвека премудрости искусства здесь постигало более 1100 учеников, многие из которых стали признанными художниками. Сейчас здесь используют разные формы обучения, занимается около 150 человек. Спектр талантов и творческие достижения йыхвиских учеников заинтересованные зрители могут оценить сами после знакомства с экспозицией.