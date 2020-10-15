Дан старт трехэтапному сезону кросса на выносливость

Сложность ситуации иллюстрируют врученные в субботу в Пайкузе кубки, на которых заранее подготовившиеся организаторы выгравировали эмблему пятого этапа чемпионата Эстонии и стран Балтии. Но вряд ли это смутило кого-либо из поднявшихся на пьедестал. Скорее, это добавляет награде ценности и в будущем именно из-за сопутствующей легенды она станет раритетом.

Трасса в Пайкузе печально известна своей песчаной почвой, которая с каждым кругом становится все более ухабистой и мягкой. "Также на такой трассе уходит много топлива, и нужно очень внимательно следить за тем, чтобы вовремя заправляться, потому что даже самый большой бак не потянет двухчасовую гонку", - сказал Рихо Кеэрме, который занял третье место в классе "эндуро".

Из идавирусцев на третью ступеньку пьедестала почета поднялись также Танель Раук в классе "Е2" и Рауно Волдек в классе "Hobi B". На третьем месте в классе "Hobi D" уверенно шел и Эрки Раннамеэс, но он упал незадолго до финиша и завершил гонку десятым. "Из-под песка показались корни дерева, я наехал на них и упал. Вообще в лесной части были настоящие фигурные гонки - скорость упала и мотоциклом было тяжело управлять", - сказал Эрки Раннамеэс.

Криссу Коноплицки завоевала второе место в женском зачете, Йоэль Келдер стал четвертым в классе "Veteran 40+". В классе "Seenior 50+" Валдек Хаугас был шестым, Маллор Вилдак в классе "Hobi D" - восьмым. В гонке "Quad Open" Мартин Тоовис пришел на финиш пятым.