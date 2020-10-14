Полиция расследует смерть йыхвиской школьницы

10 октября в полицию поступило сообщение о том, что у себя дома в Йыхви неожиданно скончалась 15-летняя девочка.

Вируская окружная прокуратура сообщила, что на данный момент они не могут сказать ничего более конкретного по делу, так как тело отправлено на экспертизу, результаты которой, как ожидается, будут получены в ближайшее время.

Циркулирует несколько версий произошедшего. По словам представителя прокуратуры, эта информация ложная, до выяснения причин смерти ничего официально сказать нельзя.