Полиция расследует смерть йыхвиской школьницы

Полиция возбудила уголовное дело, чтобы выяснить причину внезапной смерти 15-летней ученицы Йыхвиской основной школы. Несчастье произошло на прошлой неделе.
10 октября в полицию поступило сообщение о том, что у себя дома в Йыхви неожиданно скончалась 15-летняя девочка.
Вируская окружная прокуратура сообщила, что на данный момент они не могут сказать ничего более конкретного по делу, так как тело отправлено на экспертизу, результаты которой, как ожидается, будут получены в ближайшее время.
Циркулирует несколько версий произошедшего. По словам представителя прокуратуры, эта информация ложная, до выяснения причин смерти ничего официально сказать нельзя.
Полиция возбудила уголовное дело на основании статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности. В случае признания виновным Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.