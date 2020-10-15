В Ида-Вирумаа откроется третий публичный пункт тестирования на коронавирус

По причине все более обширного распространения коронавирусной инфекции в Силламяэ в последнее время "Synlab" и "Medicum" в сотрудничестве с Ида-Вируской центральной больницей откроют в городе в эту субботу по ул. Кеск, 28 пункт тестирования для имеющих направление. Это третий пункт тестирования в уезде.
В Ида-Вирумаа сейчас можно сделать тест в Нарве, где тестирование организует ТОО "Corrigo", и возле Ида-Вируской центральной больницы в Ахтме. Также есть возможность сделать платный тест в центре здоровья "Corrigo" в Йыхви.
Вдобавок к пунктам тестирования - мобильные бригады
На вопрос "Северного побережья", достаточно ли двух публичных пунктов тестирования на весь наш большой уезд, председатель правления "Synlab Eesti" Райнар Аамисепп ответил, что до сих пор это себя оправдывало.
- Но с учетом текущей особой ситуации в Ида-Вирумаа, где коэффициент заражения самый высокий среди всех уездов, и того, что Ида-Вирумаа не ограничивается Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвой, мы в сотрудничестве с "Medicum" и Ида-Вируской центральной больницей в эту субботу откроем пункт тестирования также в Силламяэ, - сказал он.
Аамисепп добавил, что открытие еще одного пункта тестирования необходимо именно потому, что в Силламяэ в последнее время выявлено несколько очагов инфекции.
- Идаский регион Департамента здоровья работает очень хорошо, и тамошние инспекторы связываются с людьми, которые контактировали с заразившимися, и сразу направляют их на тестирование. Или же на повторное тестирование, поскольку непосредственно после контакта с заразившимся, на первый или второй день, вероятность выявить положительную пробу на коронавирус у контактировавшего лица невелика, - объяснил он необходимость пункта в Силламяэ.
Однако в нескольких уголках Ида-Вирумаа, например, в районе Кивиыли или южном регионе уезда, возможность тестирования до сих пор отсутствует.
- Что касается городов поменьше, например таких, как Кивиыли, то там справляются таким образом, что отправляют к человеку на дом мобильную бригаду с помощью нашего партнера "Eldred Medical". В Ида-Вирумаа наряду с публичными пунктами тестирования есть две мобильные бригады. Они обслуживают прежде всего людей, у которых высокая температура или нарушение двигательной функции, но и тех, кто живет вдали от больших центров. В рамках тестирования мы стараемся избежать ситуации, когда больной человек с температурой и кашлем садится в автобус и едет из Кивиыли, например, в худшем случае в Нарву, чтобы сделать тест, - рассказал Аамисепп.
Председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклер сказал, что место для пункта тестирования в Силламяэ уже присмотрено - он расположится в центре города, недалеко от спортцентра, куда удобно добираться как на машине, так и пешком. Сейчас занимаются организационно-технической работой - например, вопросом аренды бытовки и палатки. "Наше сотрудничество с "Synlab" и "Medicum" устроено так, что наша задача - организовать на месте палатку и компетентных работников для забора проб, и благодаря приобретенному за семь месяцев опыту мы будем готовы уже через пару дней", - отметил он.
Заработал специальный сайт о тестировании на коронавирус
Со среды в интернете работает специальный веб-сайт koroonatestimine.ee, где на эстонском и русском языках представлены подробные сведения о вирусе и тестировании.
На сайте koroonatestimine.ee сосредоточена вся информация и указания для пациентов, врачей и работодателей, а также информация о возможностях тестирования по направлению, бесплатном и платном тестировании, тестировании для прибывающих из стран риска и при пересечении границы, вместе с картой, на которой указано местонахождение пунктов тестирования в Эстонии.
Что делать, если появились симптомы коронавируса
1. Позвоните своему семейному врачу.
2. Если семейный врач решит, что тестирование необходимо, он отправит электронное направление в переговорный центр тестирования, созданный при "SYNLAB" и "Medicum", откуда вам в течение дня позвонят, чтобы согласовать время и место тестирования. Дождитесь звонка или запишитесь на прием самостоятельно на странице koroonatestimine.ee в подкаталоге "Пациенту".
3. На тестирование приходите в одиночку и в указанное время, чтобы избежать очередей. При отсутствии предварительной регистрации образцы не будут взяты.
4. Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.
5. Ответ приходит из лаборатории в течение 24-48 часов; узнать его можно в среде digilugu.ee.
6. Если результат положительный, вам позвонят. Оставайтесь дома, следуйте рекомендациям; если ваше здоровье ухудшится, обратитесь к семейному врачу или вызовите скорую помощь по телефону 112.
На сайте собрана научная информация о различных методах тестирования, о вирусе и болезнях, а также о лабораторном процессе, скорости выяснения результата, разных телефонах помощи и многом другом. На этом же сайте люди, получившие направление, могут забронировать время для сдачи теста.
- Хотя результаты тестов за последние пару дней указывают на отступление вируса, было бы весьма обманчиво полагать, что вторая волна коронавируса спадает. С учетом того, что период холодов все ближе, пик второй волны вируса, вероятно, еще не наступил, - сказал Райнар Аамисепп. По его словам, тем временем возник ряд связанных с тестированием мифов, которые затрудняют борьбу с вирусом. "Поэтому важно именно сейчас прилагать усилия для того, чтобы распространялась достоверная информация о тестировании и сведения обо всех необходимых шагах были легко доступны населению и предпринимателям, чтобы тестирование было максимально понятным и быстрым для всех".