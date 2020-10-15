В Ида-Вирумаа откроется третий публичный пункт тестирования на коронавирус

На сайте koroonatestimine.ee сосредоточена вся информация и указания для пациентов, врачей и работодателей, а также информация о возможностях тестирования по направлению, бесплатном и платном тестировании, тестировании для прибывающих из стран риска и при пересечении границы, вместе с картой, на которой указано местонахождение пунктов тестирования в Эстонии.

Что делать, если появились симптомы коронавируса

1. Позвоните своему семейному врачу.

2. Если семейный врач решит, что тестирование необходимо, он отправит электронное направление в переговорный центр тестирования, созданный при "SYNLAB" и "Medicum", откуда вам в течение дня позвонят, чтобы согласовать время и место тестирования. Дождитесь звонка или запишитесь на прием самостоятельно на странице koroonatestimine.ee в подкаталоге "Пациенту".

3. На тестирование приходите в одиночку и в указанное время, чтобы избежать очередей. При отсутствии предварительной регистрации образцы не будут взяты.

4. Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.

5. Ответ приходит из лаборатории в течение 24-48 часов; узнать его можно в среде digilugu.ee.

6. Если результат положительный, вам позвонят. Оставайтесь дома, следуйте рекомендациям; если ваше здоровье ухудшится, обратитесь к семейному врачу или вызовите скорую помощь по телефону 112.