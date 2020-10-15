Чт, 15.10.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Другие партии не спешат продвигаться к власти в Кохтла-Ярве вместе с "Eesti 200"
ВИДЕО!

Янек Пахка и Кристина Каллас вечером во вторник на площади, прилегающей к зданию горуправления Кохтла-Ярве, заключили соглашение об образовании общего избирательного союза НКО "Õige Valik" и партии "Эстония 200".

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Партия "Eesti 200" ("Эстония 200") и НКО "Õige Valik" хотят на предстоящих местных выборах в Кохтла-Ярве большим надпартийным списком положить конец власти центристов в городе. Остальные же партии предпочитают идти на выборы под своим флагом.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Партия "Эстония 200" вошла в союз с объединяющим активистов НКО "Õige Valik", чтобы год спустя войти во власть в Кохтла-Ярве, где уже около четверти века правит Центристская партия. 

Другие партии хотят идти под своим флагом 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back