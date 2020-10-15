Другие партии не спешат продвигаться к власти в Кохтла-Ярве вместе с "Eesti 200"
Партия "Eesti 200" ("Эстония 200") и НКО "Õige Valik" хотят на предстоящих местных выборах в Кохтла-Ярве большим надпартийным списком положить конец власти центристов в городе. Остальные же партии предпочитают идти на выборы под своим флагом.
Партия "Эстония 200" вошла в союз с объединяющим активистов НКО "Õige Valik", чтобы год спустя войти во власть в Кохтла-Ярве, где уже около четверти века правит Центристская партия.