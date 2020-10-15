Чт, 15.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Кохтла-ярвеские "образовательные беженцы" пополняют Силламяэскую гимназию

В этом учебном году число учащихся Силламяэской гимназии выросло почти на сотню. Основной фактор роста - молодежь из Кохтла-Ярве.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Появление Кохтла-Ярвеской государственной гимназии значительно повысило популярность Силламяэской гимназии. Настолько, что в этом учебном году число учащихся выросло примерно на сто человек, а для приезжающих из сланцевого города с октября работает отдельный автобусный маршрут.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

1 октября по заказу Силламяэского горуправления и на его деньги по школьным дням начал курсировать дополнительный автобус маршрута 115E, обслуживающий главным образом учащихся гимназии, которые живут в Кохтла-Ярве или Йыхви. 

"Почему ты ездишь из Ахтме в школу Силламяэ?" 

Кирилл Голуб.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Учащийся 10-го класса Кирилл Голуб:

- Я закончил школу (основную) в Ахтме и попытался поступить в Йыхвискую гимназию, но там почти все на эстонском языке и меня не приняли. Поэтому летом я познакомился с гимназией в Силламяэ, которая мне очень понравилась. Здесь можно нормально осваивать предметы, а также изучать эстонский язык. Благодаря нормальному автобусному расписанию, что сделали, ездить в школу стало удобнее. 

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