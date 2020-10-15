Кохтла-ярвеские "образовательные беженцы" пополняют Силламяэскую гимназию

Появление Кохтла-Ярвеской государственной гимназии значительно повысило популярность Силламяэской гимназии. Настолько, что в этом учебном году число учащихся выросло примерно на сто человек, а для приезжающих из сланцевого города с октября работает отдельный автобусный маршрут.
1 октября по заказу Силламяэского горуправления и на его деньги по школьным дням начал курсировать дополнительный автобус маршрута 115E, обслуживающий главным образом учащихся гимназии, которые живут в Кохтла-Ярве или Йыхви.