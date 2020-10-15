Кохтла-ярвеские "образовательные беженцы" пополняют Силламяэскую гимназию

1 октября по заказу Силламяэского горуправления и на его деньги по школьным дням начал курсировать дополнительный автобус маршрута 115E, обслуживающий главным образом учащихся гимназии, которые живут в Кохтла-Ярве или Йыхви.

"Почему ты ездишь из Ахтме в школу Силламяэ?"

Кирилл Голуб. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Учащийся 10-го класса Кирилл Голуб:

- Я закончил школу (основную) в Ахтме и попытался поступить в Йыхвискую гимназию, но там почти все на эстонском языке и меня не приняли. Поэтому летом я познакомился с гимназией в Силламяэ, которая мне очень понравилась. Здесь можно нормально осваивать предметы, а также изучать эстонский язык. Благодаря нормальному автобусному расписанию, что сделали, ездить в школу стало удобнее.