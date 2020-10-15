Хендрик Агур: "В гимназии должны учиться только способные, трудолюбивые и сообразительные"

- Гимназия в Кохтла-Ярве для элиты?

- Кохтла-Ярвеская гимназия не позиционирует и не называет себя элитной. Мы создаем честное учебное заведение, где предоставляем возможность учиться тем, кто этого действительно хочет и готов напрягаться и у кого есть мотивация. Тем, кто понимает и желает понять культурное пространство Эстонии, изучать эстонский язык, вносить свой гражданский вклад в наше государство. Тем же, кто эти ценности не разделяет, учеба в нашей гимназии может показаться требующей слишком большого напряжения и потому неприемлемой.

Требуется время, чтобы это дошло до учащихся. Но этот путь пролегает через общество и родителей, которые однажды должны проявить больше интереса к тому, какого качества образование предлагают основные школы с русским языком обучения, которые готовят учащихся к учебе в гимназии.

- Вы сами поддерживаете то, что учащиеся должны иметь возможность выбора и что могут быть гимназии, где принимают всех желающих?

- Поражает то, что все школы должны исходить из одной и той же государственной учебной программы - а так ли это? До тех пор, пока в Эстонской Республике гимназию можно окончить с одним или двумя пунктами на госэкзамене и школа сама в соответствии со своими оценками и трактовкой выдает как золотые медали, так и аттестаты, определение действительного уровня образования будет довольно-таки субъективным.

То, что гимназия в Силламяэ принимает всех желающих, а от нас в прошлом году ушла сотня учащихся, является исторической и эволюционной неизбежностью, которая характеризует своеобразие и ценности образования в Ида-Вирумаа.

Одним из факторов является, естественно, плохое знание эстонского языка. Хотя в предшествующих гимназиях с русским языком обучения, которые сейчас закрыты, 60 процентов учебной программы должно было проходить на эстонском языке, на самом деле это было только на бумаге. Так что многим проще и привычнее ввернуться в русскоязычную среду, какая имеется и в Силламяэ.

Второй аспект. От нас ушли и те учащиеся, у кого были большие задолженности по многим предметам. Но если имеется спасительный путь в виде гимназии в Силламяэ, где все будет в порядке - оценки и учебная нагрузка, то чего же еще желать? Страна чудес.

- То есть, по вашей оценке, такая возможность выбора снижает общий уровень гимназического образования?

- Естественно, массовое "перетаскивание" учащихся в гимназию девальвирует гимназическое образование. Создается впечатление, что часто суть и цели гимназии не понимают ни ученик, ни родители, ни само учебное заведение. Приходят под социальным и домашним давлением принципиально именно в гимназию, хотя часто ученику правильнее было бы сделать выбор в пользу профессионального образования.