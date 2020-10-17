Получат компенсации: Страсбург встал на сторону двоих фигурантов большого уголовного дела о коррупции в Нарве

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрены вместе заявления Андрея Филиппова (61) и Сергея Хамицкого (60) против Эстонии. Заявители и представляющий их присяжный адвокат Свен Силлар отстаивали право на уважительное отношение к частной и семейной жизни. Речь шла о незаконной слежке в рамках уголовного дела.

Эстонское правительство через своего представителя в ЕСПЧ признало, что тайная слежка за заявителями велась не в соответствии с требованиями национального законодательства. Следовательно, была нарушена восьмая статья Конвенции о правах человека - о праве на уважение частной и семейной жизни.

Правительство заявило о готовности выплатить каждому из заявителей по 1800 евро, чтобы ЕСПЧ исключил эти жалобы из списка дел. ЕСПЧ одобрил это, признав такой размер денежных компенсаций разумным.

Уведомление об этом решении ЕСПЧ опубликовал 24 сентября 2020 года. Названные суммы подлежат выплате заявителям в течение трех месяцев. В случае невыплаты в срок эстонское правительство уплатит еще проценты.

Нынешнее решение Европейского суда по правам человека продолжило и без того долгую историю многотомного уголовного дела против нарвской коррупции, начатого Полицией безопасности в октябре 2010 года. Блюстители законов прокололись на слежке. ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

Сложный и долгий процесс

Бывший вице-мэр Нарвы Андрей Филиппов и бизнесмен Сергей Хамицкий - фигуранты большого уголовного дела о коррупции в нарвской власти в 2008-2011 годах при распределении заказов на ремонты в детсадах и других муниципальных учреждениях. Наряду с ними на скамье подсудимых сидели влиятельный местный центрист, член Нарвского горсобрания и бизнесмен Федор Овсянников, а также еще пара других руководителей строительных предприятий.

В отношении конкретно двоих названных фигурантов обвинение утверждало, что контролируемое Хамицким предприятие на выгодных условиях отремонтировало квартиру, принадлежащую родственнику вице-мэра Филиппова. Филиппова обвинили в получении взятки, а Хамицкого - в ее даче. Оба настаивали на своей невиновности и утверждали, что взяткой назвали обычную скидку в магазине стройматериалов, благодаря которой ремонт обошелся дешевле.

Вируский уездный суд в 2014 году приговорил подсудимых к различным тюремным срокам и денежным выплатам, а потом окружной суд заменил реальные сроки на условные. Началась череда обжалований и повторных рассмотрений: за несколько лет было одно рассмотрение дела в суде первой инстанции, три - в суде второй инстанции, два - в суде третьей инстанции. Судами признаны среди прочего факты незаконной слежки, а именно прослушки разговоров.

Итоговое наказание Филиппова - 1 год, 7 месяцев и 19 дней условного лишения свободы, Хамицкого - 1 год и 7 месяцев условного лишения свободы. Для обоих двухлетний испытательный срок истек в мае 2019 года.

В пользу Федора Овсянникова ЕСПЧ в прошлом уже выносил решение по его жалобе в связи с тем же самым уголовным делом. А именно, в 2014 году в Страсбурге изучили обстоятельства шестимесячного содержания Овсянникова под арестом во время следствия, а особенно то, что он и его адвокаты не получали достаточный доступ к материалам дела, чтобы оценить обоснованность меры пресечения. ЕСПЧ тогда обязал эстонское государство заплатить Овсянникову 4900 евро в качестве компенсации.

Компенсация не адекватна потерям

Андрей Филиппов из-за обвинения потерял должность вице-мэра и был исключен из Центристской партии. Спустя время он устроился на неруководящую работу в муниципальный водоканал "Narva Vesi". Хамицкий в настоящее время входит, по данным коммерческого регистра, в правления трех квартирных товариществ в Нарве.

Филиппов в комментарии "Северному побережью" отметил, что предложенная эстонским государством и утвержденная ЕСПЧ компенсация в 1800 евро не адекватна потерям и затратам. Их сторона не соглашалась с такими суммами.

По словам Филиппова, в результате уголовного обвинения, составленного благодаря незаконной слежке, сильно пострадали его и репутация, и здоровье. "Я два года суммарно был безработным", - отметил он. Также многие люди, по словам Филиппова, избегали контактов с ним. "Этого не пожелаешь никому", - эмоционально оценил он.

- Нам приятно, что Европейский суд по правам человека разобрался в этой непростой для нас ситуации. Справедливость восторжествовала, но, к сожалению, пережитое нами и нашими родными за эти десять лет невозможно изменить, - прокомментировал Филиппов.