Сб, 17.10.2020
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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

В Кохтла-Ярве начнут переговоры с жильцами полупустых домов

Так выглядел несколько лет назад дом по улице Вахтра, 23, которого теперь уже не существует, поскольку город снес его.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Кохтла-Ярве планируется переселить людей в более качественное жилье из двух полупустых домов, которые потом будут снесены. Это делается в рамках финансируемого государством проекта, цель которого найти решения проблемы пустующих и полупустых домов как для самоуправлений, так и для местных жителей.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В октябре прошлого года представители Министерства финансов, волостей Валга и Люганузе и города Кохтла-Ярве подписали соглашение о сотрудничестве в рамках образцового проекта, в ходе которого эти самоуправления выберут один-два полупустых многоквартирных дома и расселят жильцов.

В настоящее время в Кохтла-Ярве подошли к этапу проведения переговоров с жильцами выбранных двух домов, которые находятся в Ярвеской части. По словам главного специалиста горуправления по развитию города Вадима Вильде, в рамках проекта проведена масштабная подготовительная работа, в результате которой получили, в частности, информацию о потреблении электроэнергии в домах города. Она показывает, в каких из них много пустующих квартир, а также те дома, где есть опасность возможного запустения в дальнейшем.

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