В Кохтла-Ярве начнут переговоры с жильцами полупустых домов

В октябре прошлого года представители Министерства финансов, волостей Валга и Люганузе и города Кохтла-Ярве подписали соглашение о сотрудничестве в рамках образцового проекта, в ходе которого эти самоуправления выберут один-два полупустых многоквартирных дома и расселят жильцов.

В настоящее время в Кохтла-Ярве подошли к этапу проведения переговоров с жильцами выбранных двух домов, которые находятся в Ярвеской части. По словам главного специалиста горуправления по развитию города Вадима Вильде, в рамках проекта проведена масштабная подготовительная работа, в результате которой получили, в частности, информацию о потреблении электроэнергии в домах города. Она показывает, в каких из них много пустующих квартир, а также те дома, где есть опасность возможного запустения в дальнейшем.