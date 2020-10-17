В Кохтла-Ярве начнут переговоры с жильцами полупустых домов

В Кохтла-Ярве планируется переселить людей в более качественное жилье из двух полупустых домов, которые потом будут снесены. Это делается в рамках финансируемого государством проекта, цель которого найти решения проблемы пустующих и полупустых домов как для самоуправлений, так и для местных жителей.
В октябре прошлого года представители Министерства финансов, волостей Валга и Люганузе и города Кохтла-Ярве подписали соглашение о сотрудничестве в рамках образцового проекта, в ходе которого эти самоуправления выберут один-два полупустых многоквартирных дома и расселят жильцов.