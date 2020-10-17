В автобусах "Lux Express Grupp" ежедневно раздают тысячи масок

- Берут маски почти все, но не все их надевают, - подтверждает водитель автобуса Аво Круусалу. - Не контролирую во время поездки, но думаю, что примерно половина пассажиров едет в масках. Слышал, но не могу согласиться с утверждением, что именно идавирусцы чаще всего отказываются, потому что такие пассажиры встречаются и на других маршрутах, например, сам часто езжу в Тарту - и картина примерно одинаковая.