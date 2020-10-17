Сб, 17.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

В автобусах "Lux Express Grupp" ежедневно раздают тысячи масок

Водители автобусов надевают маски и перчатки во время общения с пассажирами.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С этой недели в автобусах "Lux Express Grupp" водители стали предлагать бесплатные маски. По словам водителей, пассажиры их охотно берут, но не всегда надевают. Ходят разговоры, что чаще всего пренебрегают средствами защиты идавирусцы.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Берут маски почти все, но не все их надевают, - подтверждает водитель автобуса Аво Круусалу. - Не контролирую во время поездки, но думаю, что примерно половина пассажиров едет в масках. Слышал, но не могу согласиться с утверждением, что именно идавирусцы чаще всего отказываются, потому что такие пассажиры встречаются и на других маршрутах, например, сам часто езжу в Тарту - и картина примерно одинаковая.

Аво уверяет, что на его маршрутах не было серьезных конфликтных ситуаций, связанных с масками, и от коллег об этом не слышал. "Некоторые пассажиры высказывают недовольство или спорят между собой, но вмешиваться на пути не приходилось ни разу. Насильно ведь никого не заставляют, не имеем на это право", - объясняет он. 

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