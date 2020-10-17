Аварийные ремонты теплотрасс мешают школе

Директор Таммикуской основной школы Валентина Кутузова просит помощи Кохтла-Ярвеского горуправления в решении проблем - уже несколько лет подряд периодические ремонты теплотрассы около школьного стадиона нарушают деятельность учебного заведения.
Валентина Кутузова сказала, что уже три-четыре года школа периодически страдает из-за прекращения подачи горячей воды. Она не имеет претензий к производителям ремонтных работ из "VKG Soojus" - общение с предприятием происходит корректно, сроки, как правило, согласовываются, выбирают наиболее удобное время. Тем не менее порывы на этом участке случаются по несколько раз в год и это всегда создает большие неудобства: столовая в эти дни не может работать, приходится отменять часы в бассейне, иногда переносить запланированные мероприятия.