Сб, 17.10.2020
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Аварийные ремонты теплотрасс мешают школе

Таммикуская основная школа во время учебного года открыта с утра до позднего вечера - после уроков здесь тоже много чего происходит.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Директор Таммикуской основной школы Валентина Кутузова просит помощи Кохтла-Ярвеского горуправления в решении проблем - уже несколько лет подряд периодические ремонты теплотрассы около школьного стадиона нарушают деятельность учебного заведения. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Валентина Кутузова сказала, что уже три-четыре года школа периодически страдает из-за прекращения подачи горячей воды. Она не имеет претензий к производителям ремонтных работ из "VKG Soojus" - общение с предприятием происходит корректно, сроки, как правило, согласовываются, выбирают наиболее удобное время. Тем не менее порывы на этом участке случаются по несколько раз в год и это всегда создает большие неудобства: столовая в эти дни не может работать, приходится отменять часы в бассейне, иногда переносить запланированные мероприятия.

- Последний раз отключение было на прошлой неделе, теперь сообщили, что следующее будет 20 октября, - говорит Валентина Кутузова. - Хорошо, что на каникулах и на улице еще относительно тепло. Но если уроков нет, это не означает, что здание пустует, запланированы мероприятия для учителей, которые придется переносить в онлайн... В бассейн дети приходят и на каникулах, вечерами у нас занимаются разные спортклубы. Целью письма была просьба к властям посодействовать в кардинальном решении проблемы: чтобы поставщик тепла выполнил капитальный ремонт этого участка и вынужденные паузы в школьной работе прекратились. 

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