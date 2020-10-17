Аварийные ремонты теплотрасс мешают школе

Валентина Кутузова сказала, что уже три-четыре года школа периодически страдает из-за прекращения подачи горячей воды. Она не имеет претензий к производителям ремонтных работ из "VKG Soojus" - общение с предприятием происходит корректно, сроки, как правило, согласовываются, выбирают наиболее удобное время. Тем не менее порывы на этом участке случаются по несколько раз в год и это всегда создает большие неудобства: столовая в эти дни не может работать, приходится отменять часы в бассейне, иногда переносить запланированные мероприятия.

- Последний раз отключение было на прошлой неделе, теперь сообщили, что следующее будет 20 октября, - говорит Валентина Кутузова. - Хорошо, что на каникулах и на улице еще относительно тепло. Но если уроков нет, это не означает, что здание пустует, запланированы мероприятия для учителей, которые придется переносить в онлайн... В бассейн дети приходят и на каникулах, вечерами у нас занимаются разные спортклубы. Целью письма была просьба к властям посодействовать в кардинальном решении проблемы: чтобы поставщик тепла выполнил капитальный ремонт этого участка и вынужденные паузы в школьной работе прекратились.