Сб, 17.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

В Ида-Вирумаа определены номинанты на предпринимательские награды

Один из номинантов нынешнего года - расширившее свое производство в Нарве предприятие металлообработки "Fortaco".

ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

На титул "Дело года" нынче претендуют предприятие металлообработки "Fortaco Estonia", расширившее свою деятельность в Нарве, кампания туркластера Ида-Вирумаа по привлечению гостей и открытие кинотеатра "Apollo Grupp" в Йыхви.

Дополнительно отобраны номинанты еще в шести категориях: "Лучшее использование евроденег", "Малое предприятие года", "Туристическое предприятие года", "Друг предпринимателей года" и "Молодежное дело года". На конкурс представлено около 70 предприятий, учреждений или отдельных лиц. 

Номинанты Ида-Вирумаа 2020 года 

Дело года

  • ТОО "Fortaco Estonia"
  • Кампания туркластера Ида-Вирумаа по приглашению гостей
  •  Открытие в Йыхви кинотеатра "Apollo"

Друг предпринимателей года

  • Тойлаское волостное управление
  • Ольга Смирнова 
  • НКО " Турклуб Алутагузе"

Лучшее использование евроденег

  • ЦУ "Нарвский музей"
  • ТОО "Corrigo"
  • ТОО "Eviss"

Молодежное дело года

  • Учащийся Ярвеской школы города Кохтла-Ярве Лаури Вяйн
  • Проект Йыхвиской русской основной школы "Тойла - жемчужина Эстонии" 
  •  Летние видеосюжеты "Seiklusmaa TV"

Туристическое предприятие года

  • ТОО "Blueray"
  • ЦУ "Нарвский музей"
  • ТОО "Franz Catering"

Новинка года

  • АО "Eesti Vanglatööstus"
  • ТОО "Catering Kene"
  • ТОО "Merepargi Aparthotel"

Малое предприятие года

  • АО "Kiviõli Kaubahoov"
  • ТОО "Elvarem"
  • ТОО "K1R"

Один из главных организаторов конкурса, член правления Центра предпринимательства Ида-Вирумаа Пилле Сёэт сказала, что нынешний круг претендентов очень многообразен. "На конкурсе представлены предприятия, частные лица и свободные объединения, которые действуют в различных областях, начиная от торговли и заканчивая медициной и туризмом. Номинантами отобраны прежде всего те кандидаты, которые внесли свой вклад именно в наш регион, расширили и далее развивают свою деятельность в Ида-Вирумаа", - рассказала она.

Имена победителей конкурса будут оглашены 10 декабря на церемонии в Нарвской крепости.

В прошлом году титула "Дело года" было удостоено ТОО "Waldchnep", производящее в Нарве электромоторы.

Проведение конкурса организовали Центр предпринимательства Ида-Вирумаа, Йыхвиское представительство Торгово-промышленной палаты Эстонии, союз самоуправлений Ида-Вирумаа, ЦУ "Ida-Viru Tööstusalade Arendus", йыхвиский инфопункт "Europa Direct" и редакция газеты "Северное побережье".

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