В Ида-Вирумаа определены номинанты на предпринимательские награды

На титул "Дело года" нынче претендуют предприятие металлообработки "Fortaco Estonia", расширившее свою деятельность в Нарве, кампания туркластера Ида-Вирумаа по привлечению гостей и открытие кинотеатра "Apollo Grupp" в Йыхви.
Дополнительно отобраны номинанты еще в шести категориях: "Лучшее использование евроденег", "Малое предприятие года", "Туристическое предприятие года", "Друг предпринимателей года" и "Молодежное дело года". На конкурс представлено около 70 предприятий, учреждений или отдельных лиц.
Номинанты Ида-Вирумаа 2020 года
Дело года
- ТОО "Fortaco Estonia"
- Кампания туркластера Ида-Вирумаа по приглашению гостей
- Открытие в Йыхви кинотеатра "Apollo"
Друг предпринимателей года
- Тойлаское волостное управление
- Ольга Смирнова
- НКО " Турклуб Алутагузе"
Лучшее использование евроденег
- ЦУ "Нарвский музей"
- ТОО "Corrigo"
- ТОО "Eviss"
Молодежное дело года
- Учащийся Ярвеской школы города Кохтла-Ярве Лаури Вяйн
- Проект Йыхвиской русской основной школы "Тойла - жемчужина Эстонии"
- Летние видеосюжеты "Seiklusmaa TV"
Туристическое предприятие года
- ТОО "Blueray"
- ЦУ "Нарвский музей"
- ТОО "Franz Catering"
Новинка года
- АО "Eesti Vanglatööstus"
- ТОО "Catering Kene"
- ТОО "Merepargi Aparthotel"
Малое предприятие года
- АО "Kiviõli Kaubahoov"
- ТОО "Elvarem"
- ТОО "K1R"
Один из главных организаторов конкурса, член правления Центра предпринимательства Ида-Вирумаа Пилле Сёэт сказала, что нынешний круг претендентов очень многообразен. "На конкурсе представлены предприятия, частные лица и свободные объединения, которые действуют в различных областях, начиная от торговли и заканчивая медициной и туризмом. Номинантами отобраны прежде всего те кандидаты, которые внесли свой вклад именно в наш регион, расширили и далее развивают свою деятельность в Ида-Вирумаа", - рассказала она.
Имена победителей конкурса будут оглашены 10 декабря на церемонии в Нарвской крепости.
В прошлом году титула "Дело года" было удостоено ТОО "Waldchnep", производящее в Нарве электромоторы.
Проведение конкурса организовали Центр предпринимательства Ида-Вирумаа, Йыхвиское представительство Торгово-промышленной палаты Эстонии, союз самоуправлений Ида-Вирумаа, ЦУ "Ida-Viru Tööstusalade Arendus", йыхвиский инфопункт "Europa Direct" и редакция газеты "Северное побережье".