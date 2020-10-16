В Ида-Вирумаа определены номинанты на предпринимательские награды

Дополнительно отобраны номинанты еще в шести категориях: "Лучшее использование евроденег", "Малое предприятие года", "Туристическое предприятие года", "Друг предпринимателей года" и "Молодежное дело года". На конкурс представлено около 70 предприятий, учреждений или отдельных лиц.

Один из главных организаторов конкурса, член правления Центра предпринимательства Ида-Вирумаа Пилле Сёэт сказала, что нынешний круг претендентов очень многообразен. "На конкурсе представлены предприятия, частные лица и свободные объединения, которые действуют в различных областях, начиная от торговли и заканчивая медициной и туризмом. Номинантами отобраны прежде всего те кандидаты, которые внесли свой вклад именно в наш регион, расширили и далее развивают свою деятельность в Ида-Вирумаа", - рассказала она.