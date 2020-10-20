Мотокросс в Виласки оказался сложным как для машин, так и для людей

Компанию им составили Эрки Раннамеэс в любительском классе "D", Танель Раук в классе "E2" и Мартин Тоовис в классе "Quad Open", заняв третьи места. "Трасса Виласки состоит из длинных прямых и медленных узких поворотов, что легло тяжелой нагрузкой как на мотоциклы, так и на людей. Расход топлива был на треть больше обычного, у меня, например, за два часа ушло 22 литра, а многие забыли дозаправиться и остались вне трассы", - рассказывал Рихо Кеэрме.

- Не планировал вообще в этом сезоне на старт выходить, но классов много, и, по эстонским правилам, если минимум участия в разных классах не выполнен, то в зачет чемпионата не попадаешь. На прошлой неделе в зачете "Е1" именно так и случилось, и хотя на мотоцикле такой малой кубатуры ранее не выступал, вышел на арендованной машине на трассу. Однако стало ясно, что на сей раз в этом классе и без меня полно, а вот в эндуро ряд был короче, - сказал Арго Кеэрме, занявший четвертое место.

Как сговорившись, Валдек Хаугас в возрастном классе 50+, Йоэль Кельдер в классе 40+, Маллор Вилдак в любительском классе "D", Рихо Унт в любительском классе "С" заняли седьмые места. В пылу борьбы Рауно Волдек забыл о "прожорливости" трассы и с пустым баком оказался на обочине, придя в любительском классе "В" девятым.