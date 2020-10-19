Яак Ааб: происходящее в Йыхви не к лицу Центристской партии

Если правление Ида-Вирумааского регионального отделения партии представит ходатайство об исключении Мартина Репинского из Центристской партии из-за устроенных игр вокруг власти в Йыхви, то правление партии рассмотрит его персональный вопрос, уверяет один из популярнейших центристов - член правления партии и министр госуправления Яак Ааб. Он признает, что происходящее в Йыхви не радует его и не к лицу Центристской партии.
- Почему Мартин Репинский по-прежнему является членом Центристской партии?
- Ни от кого не последовало такой постановки вопроса. Будучи членом правления Центристской партии, могу сказать, что мы ни разу не рассматривали персональный вопрос Мартина Репинского.
Персональный вопрос мы рассматриваем, если кто-то из правления или регионального отделения ставит его. Такой вопрос никто не ставил.
- В июне этого года правление исключило из Центристской партии двух ее членов (Эдуарда Эаста и Артура Сепперна) за то, что те захотели выразить недоверие своему однопартийцу - йыхвискому волостному старейшине Максу Кауру. Тогда снять его с должности не удалось. Однако в сентябре такое же организовал против соратника по партии Мартин Репинский, который и сам этого не отрицает, однако он остается членом Центристской партии. Где же ваши принципы?
- Меня как члена правления не радует, что происходят такие игры вокруг власти. Действительно не радует. Местное самоуправление нуждается также в какой-то стабильности и разумном развитии. Но я не особо в курсе этих местных деталей. Подобные замены часто происходят также из-за личных амбиций.
Сейчас вопрос скорее в том, видят ли в этом проблему местное отделение и регион.
- Ида-Вирумааское региональное отделение Центристской партии громко выражало недовольство происходящим и публично осуждало деятельность Репинского в Йыхви. Однако к ним не прислушиваются.
- Я знаю. Я тоже разговаривал с ними. Но тогда они должны конкретно донести этот вопрос до правления. Тогда можно будет это обсудить.
- Как вы, являясь членом правления партии, смотрите на то, что Репинский сформировал в Йыхви от имени Центристской партии властный союз с таким избирательным союзом, одна из фирм лидера которого - Николая Осипенко, в соответствии со вступившим в силу приговором суда, заработала в соседнем Кохтла-Ярве миллион евро криминального дохода, а другие его фирмы совершили налоговые мошенничества на сотни тысяч евро?
- Его самого в волостном собрании нет.
- Тем не менее никто, в том числе Репинский, не отрицает, что он руководит этим избирательным союзом. Нормально ли для Центристской партии делать политику вместе с подобным деятелем или же цель оправдывает средства?
- Это местные разборки. Я не хочу детально комментировать это. Мне хочется, чтобы Центристская партия на следующих местных выборах выступила тут со своим списком, показала по возможности лучший результат и ей не пришлось маневрировать во имя власти.
- Получается, что если в должность волостного старейшины вступает ваш однопартиец, то вы говорите, что это "наш" волостной старейшина, а если возникают проблемы, то дистанцируетесь и говорите, что это местное дело, в которое правление не вмешивается.
- Это палка о двух концах. По сути, волостным старейшиной тут тоже стал давний член Центристской партии. Нельзя сказать, будто Центристской партии нет у власти.
- Он пришел к власти не при поддержке голосов Центристской партии. В Йыхвиском волостном собрании - один центрист: он входит в оппозицию и не голосовал за назначение на должность нового волостного старейшины. Этот волостной старейшина занял должность благодаря голосам членов избирательного союза Осипенко и людей, исключенных недавно из Центристской партии за недостойное поведение.
- Очень запутанная ситуация. Она не радует.
- Ведь это происходит под дирижерскую палочку члена Рийгикогу центриста Мартина Репинского?
- Я как член правления тоже хочу знать, каков же дальнейший план. Выборы через год.
- Что вас интересует: только то, чтобы Центристская партия набрала больше голосов на выборах в Йыхви через год, или же справедливое разрешение нынешней ситуации? Желаете ли вы дистанцироваться от нее?
- Я не дистанцируюсь. Вопрос скорее как в местном отделении, так и в регионе, лучше всего знакомых с местной обстановкой. Если отделение или регион донесут этот вопрос до правления, то нужно будет его обсудить. Я согласен, что эту ситуацию надо прояснить.
- Из чего исходила Центристская партия, посчитав нужным привезти из Валгамаа в йыхвиские волостные старейшины человека без высшего образования, не знакомого ни с местными условиями, ни со здешними людьми?
- Думаю, что это была инициатива Мартина. Скажу прямо. Когда мы в других местах занимаемся подобными вопросами (кандидатами в волостные старейшины), то их обсуждают в правлении отделения и, может быть, также в правлении региона. Не бывает такого, что если мне пришла в голову мысль, то начинаю действовать. К сожалению, тут имеются противоречия уже на уровне этого (Йыхвиского) отделения и региона. Это ненормально. Очень надеюсь, что кто-то возьмется и попытается решить этот вопрос.
Меня как члена правления информировали о происходящем, и мне это не нравится. Могу подтвердить это. Мне жаль, что Макс (Каур) оказался тут между шестеренок. Я давно его знаю, и, по-моему, он постоянно становился все лучше и лучше.
- Макс Каур оказался между шестеренок потому, что выступил против Николая Осипенко?
- Этого я не знаю.
- Член вашей партии Мартин Репинский пришел на помощь Осипенко и помог снять Каура, а также вступает в союз с ним. Где тут увидеть можно хорошее лицо Центристской партии?
- По-моему, это не хорошее лицо. Честно скажу. Подобные ситуации надо разрешать. Не вижу, чтобы кто-то в промежутке был в состоянии разрешить их. Если поступят ходатайства от региона или отделения, то мы в правлении обязательно рассмотрим все это. Что угодно - вплоть до поведения Мартина.
- С учетом прежней практики правильным шагом стало бы исключение его из партии, но вы, наверное, не можете пойти на него, ведь голос Репинского нужен на Тоомпеа и он может им воспользоваться?
- Я так не сказал бы, но очень надеюсь, что картина прояснится по крайней мере к следующим выборам. Вернее, значительно раньше, уже сейчас при подготовке к ним.