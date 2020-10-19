Яак Ааб: происходящее в Йыхви не к лицу Центристской партии

- Он пришел к власти не при поддержке голосов Центристской партии. В Йыхвиском волостном собрании - один центрист: он входит в оппозицию и не голосовал за назначение на должность нового волостного старейшины. Этот волостной старейшина занял должность благодаря голосам членов избирательного союза Осипенко и людей, исключенных недавно из Центристской партии за недостойное поведение.

- Очень запутанная ситуация. Она не радует.

- Ведь это происходит под дирижерскую палочку члена Рийгикогу центриста Мартина Репинского?

- Я как член правления тоже хочу знать, каков же дальнейший план. Выборы через год.

- Что вас интересует: только то, чтобы Центристская партия набрала больше голосов на выборах в Йыхви через год, или же справедливое разрешение нынешней ситуации? Желаете ли вы дистанцироваться от нее?

- Я не дистанцируюсь. Вопрос скорее как в местном отделении, так и в регионе, лучше всего знакомых с местной обстановкой. Если отделение или регион донесут этот вопрос до правления, то нужно будет его обсудить. Я согласен, что эту ситуацию надо прояснить.

- Из чего исходила Центристская партия, посчитав нужным привезти из Валгамаа в йыхвиские волостные старейшины человека без высшего образования, не знакомого ни с местными условиями, ни со здешними людьми?

- Думаю, что это была инициатива Мартина. Скажу прямо. Когда мы в других местах занимаемся подобными вопросами (кандидатами в волостные старейшины), то их обсуждают в правлении отделения и, может быть, также в правлении региона. Не бывает такого, что если мне пришла в голову мысль, то начинаю действовать. К сожалению, тут имеются противоречия уже на уровне этого (Йыхвиского) отделения и региона. Это ненормально. Очень надеюсь, что кто-то возьмется и попытается решить этот вопрос.

Меня как члена правления информировали о происходящем, и мне это не нравится. Могу подтвердить это. Мне жаль, что Макс (Каур) оказался тут между шестеренок. Я давно его знаю, и, по-моему, он постоянно становился все лучше и лучше.

- Макс Каур оказался между шестеренок потому, что выступил против Николая Осипенко?

- Этого я не знаю.

- Член вашей партии Мартин Репинский пришел на помощь Осипенко и помог снять Каура, а также вступает в союз с ним. Где тут увидеть можно хорошее лицо Центристской партии?

- По-моему, это не хорошее лицо. Честно скажу. Подобные ситуации надо разрешать. Не вижу, чтобы кто-то в промежутке был в состоянии разрешить их. Если поступят ходатайства от региона или отделения, то мы в правлении обязательно рассмотрим все это. Что угодно - вплоть до поведения Мартина.

- С учетом прежней практики правильным шагом стало бы исключение его из партии, но вы, наверное, не можете пойти на него, ведь голос Репинского нужен на Тоомпеа и он может им воспользоваться?