Йоханна Тау: Академия внутренней обороны не планировала открывать в Нарве колледж

Колледж - это академическое подразделение, в котором проходят всю учебную программу и получают диплом. Колледжи Академии внутренней обороны связаны со специальностями, а не с местонахождением.

Так, помимо нарвского, у академии сейчас есть еще четыре учебных центра, в каждом из них работают разные колледжи и ни в одном учебном центре не дается полная учебная программа, ее всегда проходят в нескольких учебных центрах.

Ввод в эксплуатацию нарвского учебно-жилого здания Академии внутренней обороны будет происходить постепенно. В первую очередь начнут использовать жилые помещения и учебные классы с учетом учебного расписания Академии внутренней обороны и потребностей Департамента полиции и погранохраны. Среди прочего одними из первых начнутся курсы по внутренней безопасности для нарвских школьников, которые до сих пор проводились в школьных зданиях.

Бассейн будет открыт для посетителей в новом году после передачи здания акционерному обществу "Riigi Kinnisvara" и заключения договора с оператором бассейна.

В 2020/21 учебном году Академия внутренней обороны планирует провести в Нарве тренинги для 28 учебных групп уровневого образования. В самом большем объеме в Нарве и других уголках Ида-Вирумаа пройдут различные практики. Например, для кадетов колледжа полиции и погранохраны там организуют как ознакомительные практики, практики по охране общественного порядка, так и практики в сфере пограничного контроля.

Другие колледжи тоже направляют своих студентов в Ида-Вирумаа на практику. Проведение практики в таком большом объеме в Ида-Вирумаа крайне необходимо для студентов, поскольку в таком случае они также получают возможность попрактиковаться в работе в регионе с преимущественно русскоязычным населением.

Из комплексных учебных программ в начавшемся учебном году в Нарвском учебном центре планируется реализовать учебную программу пятого уровня профессиональной подготовки специалистов по ведению производства по виновным деяниям. Эта учебная программа задумана как программа продолжения профессионального образования для действующих сотрудников полиции с целью углубления их следственных и процессуальных знаний и навыков. Поскольку укомплектовать учебную группу планируется в основном полицейскими, работающими в Ида-Вирумаа, организация учебной работы этой группы в Нарве вполне оправданна.

Во второй учебной группе уровневого образования планируется в будущем обучать в Нарве таможенников. Прохождение в Нарве внешней границы Шенгенской зоны и Европейского союза дает отличную возможность для обучения таможенных служащих прямо на границе.

Академия внутренней обороны организует обучение в сфере внутренней обороны в качестве предмета по выбору в тринадцати гимназиях Эстонии. Сейчас обучение в сфере внутренней обороны проводится в том числе в четырех гимназиях Нарвы, а с октября оно тоже проходит в новом учебном центре.

Разумеется, в будущем в Нарвском учебном центре будет проводиться много курсов повышения квалификации, прежде всего для работников сферы внутренней безопасности Вирумааского региона. Среди прочего в учебном центре планируется устраивать, к примеру, публичные лекции на темы внутренней безопасности для жителей Нарвы. В здании четыре учебных класса и один мультимедийный класс.