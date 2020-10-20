Вт, 20.10.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Города и волости облегчат быт проживающих дома стариков

Рост численности пожилых людей вынуждает самоуправления думать о том, как помочь им справляться в повседневной жизни при некоторой поддержке со стороны.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

При развитии социальных услуг ида-вируские самоуправления сосредоточены на услугах на дому и на помощи людям с деменцией - тут больше всего узких мест.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Самоуправления Ида-Вирумаа планируют для своих жителей социальные услуги, на организацию которых можно будет попросить весной поддержки у государства. С помощью предназначенного для Ида-Вирумаа отдельного тура ходатайств государство надеется улучшить доступность и качество социальных услуг в регионе. Бюджет опытной программы - полтора миллиона евро.

Как можно дольше - у себя дома 

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