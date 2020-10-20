Города и волости облегчат быт проживающих дома стариков

Самоуправления Ида-Вирумаа планируют для своих жителей социальные услуги, на организацию которых можно будет попросить весной поддержки у государства. С помощью предназначенного для Ида-Вирумаа отдельного тура ходатайств государство надеется улучшить доступность и качество социальных услуг в регионе. Бюджет опытной программы - полтора миллиона евро.