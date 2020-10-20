На осенний аукцион выставлено квартир больше, чем весной

Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по городскому хозяйству Елена Шаронберг сказала, что к продаже подготовлено 39 объектов в разных частях города. Больше всего в Ярвеской части города - 16, в Сомпа - девять, в Ахтмеской части города - восемь, один в Кукрузе и пять в Ору. Примерно треть из них переходят с прошлого аукциона.