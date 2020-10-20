Вт, 20.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

На осенний аукцион выставлено квартир больше, чем весной

Дом на Викеркааре, 1 в Ору лидирует по количеству выставленных на предстоящий аукцион квартир - в новых хозяевах здесь нуждаются три квартиры.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Открытый аукцион по отчуждению квартирной собственности и нежилых помещений в Кохтла-Ярве состоится 22 октября в 10.00. В списке 39 квартир, для которых ищут новых собственников. Ценовой диапазон - от 40 до 2500 евро. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по городскому хозяйству Елена Шаронберг сказала, что к продаже подготовлено 39 объектов в разных частях города. Больше всего в Ярвеской части города - 16, в Сомпа - девять, в Ахтмеской части города - восемь, один в Кукрузе и пять в Ору. Примерно треть из них переходят с прошлого аукциона. 

- Причины увеличения списка разные - где-то завершилось банкротное производство, где-то арендаторы решили свои проблемы и выразили желание приобрести жилье в собственность, они имеют преимущественное право покупки. Но все-таки большинство продаваемого жилья незаселенное.

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