Хоккеисты Кохтла-Ярве начали сезон с двух побед

Игра открытия сезона с одним из лидеров хоккея Эстонии, командой "Тарту Вялк 494" носила очень напряженный и равный характер. Тартуские хоккеисты вели в счете - 5:4, когда за секунду до конца основного времени судья назначил штрафной в пользу команды Кохтла-Ярве, который 20-летний Андрей Розинко успешно реализовал, и было назначено дополнительное время.

В течение пятнадцати последующих минут ни одной из команд не удалось добиться перевеса. В серии штрафных бросков 17-летний нападающий "Эвереста" Максим Чальцев сумел забросить победную шайбу, и счет составил 6:5.

В прошедшую субботу "Эверест" у себя дома при поддержке 350 болельщиков принимал нарвскую команду спортшколы Паэмурру, в последние годы одну из лучших в Ида-Вирумаа.

На сей раз на площадке доминировала команда из Кохтла-Ярве, которой удалось к третьему периоду вести в счете - 5:2. Нарвитяне сумели сократить разрыв в счете и сохранить до конца игры напряжение, но в итоге "Эверест" одержал вторую победу в сезоне -7:5.

По сравнению с прошлыми сезонами воспитанники клуба стали старше, для усиления команды были привлечены хоккеисты из России и других клубов Эстонии. В последней победной игре по две шайбы забросили Оскар Левин, Егор Антоненко и Андрей Паршин, и вновь сравнял счет Андрей Розинко.