Два пожилых человека из Йыхвиского попечительского центра скончались из-за коронавируса

В понедельник в Ида-Вируской центральной больнице скончались двое жильцов Йыхвиского попечительского центра, у которых был диагностирован коронавирус.
94-летний мужчина и 95-летняя женщина были доставлены в больницу в понедельник из-за ухудшения здоровья. По словам пресс-представителя Департамента здоровья Эйке Кингсепп, тесты на коронавирус, проведенные в больнице, оказались положительными, и в тот же день оба пожилых человека скончались.
По словам Кингсепп, у обоих были сопутствующие заболевания, но причиной смерти стал вирус COVID-19.
15 октября в Ида-Вируской центральной больнице скончался 64-летний мужчина, причиной смерти которого, как выяснилось, тоже стал COVID-19.
В Ида-Вирумаа за последние сутки было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
Под наблюдением Департамента здоровья находятся 747 жителей Ида-Вирумаа, из которых 144 заболели. Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней упала в Ида-Вирумаа до 105. Ида-Вирумаа, долгое время находившийся на пике заболеваемости по сравнению с другими уездами, уступил место Йыгевамаа, где этот показатель вырос до 109.