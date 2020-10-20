Два пожилых человека из Йыхвиского попечительского центра скончались из-за коронавируса

94-летний мужчина и 95-летняя женщина были доставлены в больницу в понедельник из-за ухудшения здоровья. По словам пресс-представителя Департамента здоровья Эйке Кингсепп, тесты на коронавирус, проведенные в больнице, оказались положительными, и в тот же день оба пожилых человека скончались.

По словам Кингсепп, у обоих были сопутствующие заболевания, но причиной смерти стал вирус COVID-19.

15 октября в Ида-Вируской центральной больнице скончался 64-летний мужчина, причиной смерти которого, как выяснилось, тоже стал COVID-19.

В Ида-Вирумаа за последние сутки было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.