За ийзакускую команду играет американский баскетболист

Первый раз в составе команды Ийзаку уроженец штата Теннесси Малик Пью (рост 185 см) вышел на площадку в прошлую пятницу во встрече с командой "Jõgeva VSK/Tartu Ülikool". Набранные американцем 20 очков не спасли команду от поражения - счет составил 70:81. Игра не заладилась в первой четверти, когда команда Ийзаку отставала на 17 очков.

Хотя на площадке наряду со старательными воспитанниками баскетбольной школы более 30 минут играли ее руководитель Рейнар Халлик и - после долгой паузы, вызванной травмой, - играющий тренер Андрес Лехисметс, счет сравнять не удалось.

Халлик все же верит, что команда Ийзаку будет лучше в следующих играх. Халлик отметил, что американец дал понять, что по прибытии в Эстонию он непосредственно перед игрой провел две недели в карантине, а ведь чтобы привыкнуть к европейскому баскетболу, нужно время. "И для Лехисметса тоже это была первая игра после годичной паузы".

Малик Пью, по словам Халлика, попал в его баскетбольную школу, пройдя несколько тренировочных циклов у американского тренера Тримейна Далтона. "Он заинтересован в развитии и желает адаптироваться в европейском баскетболе, с тем чтобы обрести место среди профессионалов. Мы ему не платим, скорее, предоставляем возможность тренироваться. В то же время участие такого работоспособного и техничного игрока на наших тренировках и играх много даст нашим молодым баскетболистам", - поведал Халлик о том, как американец попал в команду.

Если команда баскетбольной школы Халлика во второй лиге еще не открыла победный счет, то выступавшая в прошлом году в первой лиге команда "HITO/Karjamaa" в обеих играх нынешнего сезона одержала победу. В пятницу "HITO/Karjamaa", выступая в гостях, одолела команду Вырумаа - 83:76, хотя в конце первой половины игры отставала на девять очков.

Из местных игроков отличился Айвар Грюнинг, набрав 24 очка и взяв 12 мячей под щитом, у опытного игрока Эдварда Трумма - соответственно 17 и 15.