Элина Нечаева и Ральф Тааль окунут йыхвисцев в океан любви

Концерт проходит в рамках серии концертов "Liederkreis". Пронизанные общей темой вокальные серии имеют и музыкальную, и поэтическую ценность, представляя собой своего рода романы в музыке, отображающие физические и психологические поиски лирического героя.

Любовь вызывает в человеке больше всего разнообразных эмоций и затрагивает нашу душу и сердце. Композиторы разных стран стремятся выразить это чувство через музыкальную призму своего творчества. В предстоящей программе прозвучат произведения Дариюса Мийо, Йоганна Штрауса и Роджера Куилтера. В них - страсть, нежность, грусть, воинственность, радость, беззаботность и задумчивость.

В океан любви, нежности и страсти слушателей готовы окунуть вокалистка, колоратурное сопрано Элина Нечаева и пианист Ральф Тааль.

Элина Нечаева - эстонская оперная певица, представляла страну на конкурсе песни "Евровидение" в 2018 году. В прошлом году неоднократно приезжала в Ида-Вирумаа со своими концертами и нашла здесь немало поклонников своего таланта. В сентябре она успешно дебютировала в музыкальном спектакле Русского драмтеатра "Моя прекрасная леди".

Ральф Тааль. ФОТО: Частный архив