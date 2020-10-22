Чт, 22.10.2020
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Элина Нечаева и Ральф Тааль окунут йыхвисцев в океан любви

Элина Нечаева.

ФОТО: Частный архив

В воскресенье, 25 октября в 17.00 в Йыхвиском концертном доме прозвучат романтические песни и произведения великих композиторов. Стоимость билета - 13-17 евро. 

Концерт проходит в рамках серии концертов "Liederkreis". Пронизанные общей темой вокальные серии имеют и музыкальную, и поэтическую ценность, представляя собой своего рода романы в музыке, отображающие физические и психологические поиски лирического героя.

Любовь вызывает в человеке больше всего разнообразных эмоций и затрагивает нашу душу и сердце. Композиторы разных стран стремятся выразить это чувство через музыкальную призму своего творчества. В предстоящей программе прозвучат произведения Дариюса Мийо, Йоганна Штрауса и Роджера Куилтера. В них - страсть, нежность, грусть, воинственность, радость, беззаботность и задумчивость.

В океан любви, нежности и страсти слушателей готовы окунуть вокалистка, колоратурное сопрано Элина Нечаева и пианист Ральф Тааль.

Элина Нечаева - эстонская оперная певица, представляла страну на конкурсе песни "Евровидение" в 2018 году. В прошлом году неоднократно приезжала в Ида-Вирумаа со своими концертами и нашла здесь немало поклонников своего таланта. В сентябре она успешно дебютировала в музыкальном спектакле Русского драмтеатра "Моя прекрасная леди". 

Ральф Тааль.

ФОТО: Частный архив

Ральф Тааль - один из ведущих эстонских сольных пианистов, которого называют самым романтическим музыкантом с виртуозной исполнительской техникой. Он выступал в Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии и Латвии; в качестве солиста он сотрудничал практически со всеми эстонскими оркестрами. 

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