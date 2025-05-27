Забег тюремной службы приведет на террикон в Таммику

В эту субботу участники Забега тюремной службы преодолеют более длинную дистанцию от музыкальной площади до вершины террикона в Таммику.
Забег тюремной службы
- Суббота, 31 мая, Йыхви
- Место старта и финиша: музыкальная площадь в Йыхви
- Детский забег "Бронто" (300 метров), старт в 11.45
- Молодежный забег (1,4 км), старт в 12.00
- Забеги на 4,5 км и 8,5 км, старт в 12.20
- Регистрация и дополнительная информация: sportiv.ee
Старт и финиш забега, который проводится совместно с Вируской тюрьмой и Ида-Вирумааским союзом спорта, будут находиться на музыкальной площади в Йыхви. В программе забеги на 4,5 км и 8,5 км, молодежный забег на 1,4 км и детский забег на 300 метров. Трасса длиной 1,4 км пройдет по парку, а трасса длиной 4,5 км - в основном по улицам Йыхвиского микрорайона, а также по полевой дороге и парку.
Разнообразная трасса
Однако самый захватывающий маршрут организатор забега и мастер трассы Таави Сельдер подготовил для тех, кто отправится на самую длинную дистанцию протяженностью 8,5 км. Примерно на полпути они достигнут рощи Таммику, где поднимутся по лестнице на высоту 25 метров на вершину отвала бывшей шахты "Таммику", откуда открывается прекрасный вид на Йыхви и окрестности. Плато террикона придется пересечь примерно на протяжении километра, в основном спускаясь по каменистым поверхностям, где также могут быть большие лужи. Сельдер рекомендует быть осторожным на этом участке и внимательно смотреть под ноги во время бега.
Создавая маршрут, Сельдер хотел предложить участникам разнообразные впечатления. "Есть много забегов, где дистанция проходит по гладким тротуарам. А эта трасса включает асфальт, полевую дорогу и один большой подъем в гору", - сказал он.
В прошлое воскресенье вечером трассу опробовали члены группы любителей бега "Jõhvi Sörk", образованной этой весной, и каждый из 21 бегуна может подтвердить, что это захватывающая трасса.
Родится ли в Йыхви новый рекорд участия?
Забег тюремной службы, ранее известный как Забег стражей свободы, в этом году проводится уже в пятый раз. Второй год он является частью Ида-Вирумааской серии забегов и станет третьим этапом после нарва-йыэсууского и кохтла-ярвеского этапов. Первые этапы этого года показали, что интерес к бегу в Ида-Вирумаа растет, это подтверждают новые рекорды участия - 420 бегунов и ходоков в Нарва-Йыэсуу и 577 в Кохтла-Ярве. Результат в Кохтла-Ярве является рекордом по числу участников на одном этапе Ида-Вирумааской серии забегов.
В прошлом году Забег тюремной службы оказался одним из самых популярных в серии, в нем на старт вышли 452 человека. Но чтобы побить рекорд Кохтла-Ярве, установленный в начале мая, Йыхви придется изрядно поднапрячься. По состоянию на вторую половину дня вторника было зарегистрировано около 120 участников. Организаторы рекомендуют регистрироваться на забег заранее, не позднее последней минуты 29 мая, так как в этом случае стоимость участия будет более доступная - 10 евро, в день забега она составит 15 евро. Кроме того, предварительная регистрация поможет избежать ситуации, подобной той, что произошла на этапе в Кохтла-Ярве, когда время старта пришлось перенести, чтобы зарегистрировать всех желающих.
Вируская тюрьма традиционно пожертвует стартовые взносы участников забега на благотворительность. В этом году собранные деньги будут направлены в силламяэское учреждение опеки над детьми "Lootus". Таким образом, чем больше участников, тем больше будет общая сумма пожертвования.
Директор Вируской тюрьмы Айн Анслан заявил, что тюремная служба придает большое значение спорту и здоровому образу жизни, а также их широкой пропаганде. "Мы являемся крупным работодателем в регионе, и представление нашей деятельности, а также разрушение мифов о тюремной работе помогает повысить доверие общества и, с другой стороны, обеспечить нас необходимой рабочей силой", - объяснил он, почему тюрьма организует столь популярное спортивное мероприятие в Йыхви.
На старте и финише на музыкальной площади в Йыхви участников подбадривать игрой на барабанах будет Сильвер Ульвик. Среди всех участников будет разыгран гриль "Stoveman", изготовленный на тюремном производстве.