Забег тюремной службы приведет на террикон в Таммику

В прошлое воскресенье вечером трассу опробовали члены группы любителей бега "Jõhvi Sörk", образованной этой весной, и каждый из 21 бегуна может подтвердить, что это захватывающая трасса.

Родится ли в Йыхви новый рекорд участия?

Забег тюремной службы, ранее известный как Забег стражей свободы, в этом году проводится уже в пятый раз. Второй год он является частью Ида-Вирумааской серии забегов и станет третьим этапом после нарва-йыэсууского и кохтла-ярвеского этапов. Первые этапы этого года показали, что интерес к бегу в Ида-Вирумаа растет, это подтверждают новые рекорды участия - 420 бегунов и ходоков в Нарва-Йыэсуу и 577 в Кохтла-Ярве. Результат в Кохтла-Ярве является рекордом по числу участников на одном этапе Ида-Вирумааской серии забегов.