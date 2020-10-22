В Кохтла-Ярвеском центре культуры можно прикоснуться к культуре Японии

Нарядные гейши, японские маски, различные предметы интерьера - коллекция, которая собиралась на протяжении жизни, но, как замечает художник, особенно активно последние пять лет. В графических рисунках отражены японские мотивы, а на фотографиях - местные терриконики в разных ракурсах, которые автор ласково называет "мои Фудзи".

Почему именно Япония? Марина отвечает, что интерес к этой стране у нее из детства - любимая книга "Сказки острова Сикоку". Пять лет назад вплотную окунулась в изучение культуры этой страны - все свободное время посвящала ее истории, песням, иероглифам, языку, японскому балету, изучала образ жизни гейш. Кусочек этих знаний и впечатлений нашел отражение в экспозиции.

- Древнегреческий философ Пифагор сказал, что миром правят цифры, - говорит Марина. - Меня по жизни преследует восьмерка: номер дома, квартиры, восемь комнат, восемь детей, цифры серии паспорта и банковского счета сложить - получится восемь. Пришла работать в центр культуры - дали кабинет №8... В прошлом году узнала, что это цифра Японии. А день моего рождения совпадает с днем рождения всемирно известного японского художника Кацусики Хокусая. Вот тут-то накрыло по-настоящему - Япония меня вообще не отпускала! Надеюсь, что этой экспозицией подведу черту под "японским периодом", она меня отпустит, чтобы начать что-то новое.

Мечтает ли Марина побывать в Японии? Она называет эту мечту самой прекрасной, но несбыточной, потому что полет на самолете для нее - табу, а путь по земле слишком сложный. "Поэтому эта удивительная страна просто останется жить в моем сердце", - констатирует художник.