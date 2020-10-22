Одиннадцатиклассница Кохтла-Ярвеской гимназии организует ярмарку спортклубов

Идея организовать это мероприятие пришла ученице Кохтла-Ярвеской гимназии Ирине Владимировой летом - она искала тему для исследовательской работы, которую делают все гимназисты. Говорит, что ярмарка - это практическое воплощение ее исследования, но уверяет, что для нее важнее защиты своей работы желание посодействовать привлечению к спортивным занятиям как можно больше детей и молодежи. Показать горожанам спектр возможностей для физического развития и полезного проведения досуга.

- Мне самой всегда нравился спорт, сейчас я больше всего увлекаюсь пейнтболом, но занималась и разными другими видами, поэтому знаю и клубы, и многих тренеров, - объясняет она. - Подумала, что на ярмарке спортклубов тренеры могли бы больше показать и рассказать о своих направлениях, а жители города получили бы возможность в одном месте познакомиться с работой спортивных организаций. Объявления в школах и детсадах, реклама в соцсетях и других источниках - все есть, но, по-моему, всегда лучше увидеть собственными глазами и сразу получить ответы на вопросы из первых уст.

Ирина написала о своей задумке руководителям двадцати спортклубов, готовность поучаствовать в ярмарке выразили четырнадцать. Ахтмеский спортхолл поддержал, определили дату. Список участников уже составлен и практически все готово, но, по словам инициатора, желающие еще могут присоединиться.

Спортклубы подготовят свою информацию, желающие - показательные выступления. Украсят мероприятие танцоры клуба "Ахтме".

- Старалась придумать такую программу, чтобы можно было интересно провести время всей семьей и получить полезную информацию, - поделилась организатор. - Участие для всех бесплатное, но рада, что удалось найти поддержку спонсоров, чтобы разнообразить этот день, наполнить эмоциями. Проведем лотерею, где между гостями будут разыграны разные вещи для спорта и другие призы.