В Иллука выяснятся итоги чемпионата Эстонии по мотокроссу

Денег со зрителей организаторы спрашивать не будут, а благодаря песчаной почве здесь по грязи шлепать не придется, как на некоторых других трассах. "Иногда в прежние годы мы запускали спецавтобус, но поскольку коронавирус требует соблюдать дистанцию, то решили отказаться от этого, и на место приезжать придется на своих транспортных средствах. Трасса сама очень длинная, и места, где другие транспортные средства могли бы держать дистанцию, достаточно", - говорит Рейлент.