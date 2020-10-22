В Иллука выяснятся итоги чемпионата Эстонии по мотокроссу

Из коронавируса, пришедшего весной, чемпионат Эстонии по мотокроссу в этом году проводится только в три этапа, и судьбе было угодно, чтобы последний этап принимал в Иллука Идаский мотоклуб.
- Сейчас мы тракторами выравниваем трассу, устанавливаем столбики и забор, чтобы в субботу в 11.30 могли стартовать мотоциклисты, - сказал Мати Рейлент из команды организаторов.
Сразу после двухчасовых заездов одиночек будет дан старт квадроциклам.
Денег со зрителей организаторы спрашивать не будут, а благодаря песчаной почве здесь по грязи шлепать не придется, как на некоторых других трассах. "Иногда в прежние годы мы запускали спецавтобус, но поскольку коронавирус требует соблюдать дистанцию, то решили отказаться от этого, и на место приезжать придется на своих транспортных средствах. Трасса сама очень длинная, и места, где другие транспортные средства могли бы держать дистанцию, достаточно", - говорит Рейлент.
Поскольку сезон был коротким, то разрыв в очках небольшой, и для большинства здесь, в Иллука, как говорится, игра стоит свеч, так что можно ожидать активного участия.