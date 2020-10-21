"Папой года - 2020" в Кохтла-Ярве стал Валерий Антонов

Конкурс "Папа года" в Кохтла-Ярве проводится уже пять лет, и несмотря на то, что в прошлом году не поступило ни одного ходатайства, социальная комиссия решила продолжать традицию и в прошедшем сентябре объявила поиск кандидатов на это почетное звание. На этот раз активность горожан порадовала организаторов.