Чт, 22.10.2020
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

"Папой года - 2020" в Кохтла-Ярве стал Валерий Антонов

Валерий Антонов - прекрасный музыкант и авторитетный наставник не только для собственных сыновей, но и для многих других детей, которые приходят к нему учиться.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В социальную комиссию было представлено пять кандидатур, и, по словам ее председателя Аарне Берендсена, все были достойны признания, но единогласным решением почетный титул присвоили Валерию Антонову. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Конкурс "Папа года" в Кохтла-Ярве проводится уже пять лет, и несмотря на то, что в прошлом году не поступило ни одного ходатайства, социальная комиссия решила продолжать традицию и в прошедшем сентябре объявила поиск кандидатов на это почетное звание. На этот раз активность горожан порадовала организаторов.

Валерия Антонова представила на конкурс директор Ахтмеской школы искусств Яна Унт. Здесь он работает с 1997 года, начинал преподавателем сольфеджио, затем стал учителем на эстрадном отделении, много лет руководит школьными ансамблями. Воспитал сотни учеников, которые успешно выступали и выступают на конкурсах, многие стали профессиональными музыкантами. В 2012 году был удостоен титула "Учитель года" на городском и республиканском уровне.

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