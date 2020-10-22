Чт, 22.10.2020
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Налоговый след йыхвиского волостного старейшины в качестве предпринимателя почти нулевой

Юри Конрад 1 августа сам разместил в "Фейсбуке" пост, в котором отмечал, что в его ночном клубе идет гулянка и народу хватает также на сцене.

ФОТО: скриншот Facebook

ТОО "Mismar" нового волостного старейшины Юри Конрада, представленного Йыхвискому волостному собранию в качестве предпринимателя, за последние 12 месяцев заплатило государству в виде налогов сумму, соизмеримую с его зарплатой на нынешней должности всего за несколько дней.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Валгамааского центриста Юри Конрада представил в качестве кандидата в волостные старейшины на проходившем в начале октября заседании председатель фракции Центристской партии в Йыхвиском волостном собрании Артур Сепперн, которого Центристская партия в июне этого года исключила из своих рядов вместе с бывшим председателем Йыхвиского волостного собрания Эдуардом Эастом за недостойное поведение (причиной была их попытка отстранить от должности старейшины Йыхвиской волости своего однопартийца Макса Каура). В ходе длившейся едва ли полминуты речи он целых два раза подчеркнул, что Конрад является предпринимателем.

Новый йыхвиский волостной старейшина действительно является учредителем и единственным членом правления действующего уже 18 лет ТОО "Mismar", владеющего в Валга "Tolli Hostel" и ночным клубом "Yes". Однако из открытых баз данных следует, что, судя по декларируемому обороту и поступлению налогов, фирма Конрада в последние годы будто бы не действовала. 

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