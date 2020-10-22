Налоговый след йыхвиского волостного старейшины в качестве предпринимателя почти нулевой

Валгамааского центриста Юри Конрада представил в качестве кандидата в волостные старейшины на проходившем в начале октября заседании председатель фракции Центристской партии в Йыхвиском волостном собрании Артур Сепперн, которого Центристская партия в июне этого года исключила из своих рядов вместе с бывшим председателем Йыхвиского волостного собрания Эдуардом Эастом за недостойное поведение (причиной была их попытка отстранить от должности старейшины Йыхвиской волости своего однопартийца Макса Каура). В ходе длившейся едва ли полминуты речи он целых два раза подчеркнул, что Конрад является предпринимателем.