Репинский заполучил "приятное место" в совете предприятия

Одновременно волостное управление решило отозвать из совета Александра Романовича, который представлял там Йыхви в течение последних четырех месяцев и который сейчас в волостном собрании в оппозиции.

"Järve Biopuhastus" - предприятие, принадлежащее городу Кохтла-Ярве, Люганузеской и Йыхвиской волостям. Председателем совета предприятия является советник по развитию города Кохтла-Ярве Валерий Корб, помимо Репинского в совет входит люганузеский волостной старейшина Андреа Эйхе.

"Järve Biopuhastus" на своей странице не опубликовало размеры оплаты членов совета, и вчера в течение нескольких часов предприятие также не могло решить, можно ли это опубликовать или нет. По известной "СП" информации, ежемесячные выплаты членам совета составляют 600 евро. Заседания совета проходят, как правило, три-четыре раза в месяц. Андреа Эйхе подтвердил, что для политиков место в совете "Järve Biopuhastus" "приятное".