Репинский заполучил "приятное место" в совете предприятия

Йыхвиское волостное управление в прошлый четверг провело внеочередное заседание, чтобы назначить депутата Рийгикогу Мартина Репинского начиная с этой недели представителем Йыхвиской волости в совете регионального предприятия "Järve Biopuhastus".
Одновременно волостное управление решило отозвать из совета Александра Романовича, который представлял там Йыхви в течение последних четырех месяцев и который сейчас в волостном собрании в оппозиции.
"Järve Biopuhastus" - предприятие, принадлежащее городу Кохтла-Ярве, Люганузеской и Йыхвиской волостям. Председателем совета предприятия является советник по развитию города Кохтла-Ярве Валерий Корб, помимо Репинского в совет входит люганузеский волостной старейшина Андреа Эйхе.
"Järve Biopuhastus" на своей странице не опубликовало размеры оплаты членов совета, и вчера в течение нескольких часов предприятие также не могло решить, можно ли это опубликовать или нет. По известной "СП" информации, ежемесячные выплаты членам совета составляют 600 евро. Заседания совета проходят, как правило, три-четыре раза в месяц. Андреа Эйхе подтвердил, что для политиков место в совете "Järve Biopuhastus" "приятное".
Депутат Рийгикогу, центрист Репинский сообщил, что в ноябре намерен занять и пост председателя Йыхвиского волостного собрания. Репинский также является представителем волостного управления и в попечительском совете Йыхвиской гимназии, но эта должность неоплачиваемая.