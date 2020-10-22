Чт, 22.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Пропавший в Кохтла-Ярве мужчина найден мертвым

Пропавший в Кохтла-Ярве Алексей найден мертвым.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

63-летний Алексей из Кохтла-Ярве, к поискам которого полиция приступила в понедельник, найден мертвым, сообщает портал rus.err.ee.

"С сожалением сообщаем, что тело Алексея было найдено вчера в Кохтла-Ярве. Признаков насилия на теле не обнаружено и точную причину смерти мужчины установит экспертиза", - сообщила в четверг, 22 октября, Идаская префектура.

В понедельник, как писал rus.err.ee, примерно в час дня близкие Алексея сообщили полиции, что пожилого мужчины нет дома.

В последний раз Алексея видели его соседи 13 октября.

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