Сделан ожидаемый шаг к открытию нового бассейна в Нарве

Единый учебно-жилой центр Академии внутренней обороны и Нарвского колледжа Тартуского университета был открыт в Нарве 2 октября, однако построенный и полностью оснащенный на его первом этаже плавательный бассейн пока не заработал - нет оператора.

АО "Riigi Kinnisvara" 21 октября объявило тендер для предоставления концессии на оказание публичной услуги плавательного бассейна в здании нарвского учебно-жилого центра. Помещения бассейна в объеме 1106 квадратных метров будут отданы будущему оператору в наем.

Доход от услуги бассейна оператор будет оставлять себе.

Оператор должен будет обеспечивать оказание услуги бассейна ежедневно с 7.00 до 23.00 в течение пяти лет, начиная, предположительно, с января 2021 года. Он при этом будет свободен в установлении цен, условиями тендера оговорено только, что цена должна быть разумной.

Работники учреждений МВД (полицейские, пограничники, спасатели), а также работники и учащиеся Академии внутренней обороны должны получать пятидесятипроцентную скидку. Аналогичной льготой будут пользоваться преподаватели и учащиеся Тартуского университета из общежития нарвского учебно-жилого центра.

"Оператор берет на себя все риски, связанные с услугой", - сказано в тендерной документации.

Также оператор сможет открыть кафе при бассейне.

Предложения насчет заключения договора найма помещений плавательного бассейна и оказания соответствующих услуг "Riigi Kinnisvara" собирает до 23 ноября.

Когда в мае текущего года "Северное побережье" писало о ходе тогда еще строительства учебно-жилого центра, советник ректора Академии внутренней обороны Пеэтер Тамбу высказывал предположение, что будущему оператору будет выгодно держать бассейн открытым как можно дольше. Дескать, кадетам и практикантам проводить в воде много времени не доведется, а значит, больше часов плавания будет предлагаться нарвитянам.