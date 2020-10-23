Руководителем фирмы "Enefit Power" стал Андрес Вайнола

Вайнола с небольшой паузой последние шесть лет управлял сетью шахт "Eesti Energia".

Председатель правления "Eesti Energia" Хандо Суттер надеется, что Вайнола сумеет создать из "Enefit Power" конкурентоспособное энергетическое предприятие.

Вайнола отметил, что выполняет работу с особой страстью и вдохновением, когда она сложная. "Здесь ответственность у меня намного выше, чем на прежних руководящих постах".

Отвечающий в правлении "Eesti Energia" за крупную энергетику Райне Пайо сказал "СП", что в объединенном предприятии будет около 1500 рабочих мест. "Массовых сокращений не будет, но ясно, что когда два предприятия объединяются, то в руководстве производится рокировка. Насколько уменьшится руководящий состав, я пока сказать не могу, но следуем твердому правилу: доля руководителей не должна превышать десяти процентов всего трудового коллектива", - сказал он.

Руководство предприятием будет базироваться в основном в деревне Аувере, где находятся как электростанции, так и заводы по производству масел.